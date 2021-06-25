準新娘哭哭…禮金只收40萬！　飆尪「把我當妓女」捲款悔婚

圖文／鏡週刊

只是想辦一場夢幻婚禮與初戀情人互訂終生，卻因為無法如願，準新娘氣到分手，婚禮也用不辦了！她細數伴娘、朋友、家人、賓客甚至如何跟她「唱反調」，前未婚夫又是怎麼想讓她跟性工作者、酒精成癮者「同流合汙」。

國外一名絕望又失控的準新娘蘇姍（Susan）崩潰了，她在臉書上宣布，雖然4天後就是婚禮，但不只婚禮取消了，她和男友的感情也走到盡頭，但會為了孩子保持友好關係。為了讓全世界更了解她的痛苦，蘇姍以迷你小說的形式闡述過去幾個月的心境變化，並揚言在發文一個小時內刪除貼文以及所有社群帳號，前往南美州自助旅行2個月，以達到「淨化心靈」「遠離負能量」。

蘇姍回憶，她14歲遇見「一生摯愛，」18歲戴上超貴鑽戒，20歲懷孕，兒子出生就存錢辦婚禮。蘇姍認為，他們的愛情就像童話故事，婚禮當然要盛大浪漫，小情侶好不容易存了1.5萬美元（約新台幣42萬元），一名在地算命仙提供更高級方案，小情侶想想，將夢幻婚禮的預算上修至6萬美元（約新台幣168萬元），加碼阿魯巴島（Aruba）蜜月之旅，男友家人和女方閨密主動表示願意贊助8千美元（約新台幣22萬元）的贊助，讓他們很感激。

為了達標，他們向賓客申明，只有願意出1,500美元（約新台幣4.2萬元）或更多紅包的人才有資格出席這場「一生一次的豪奢派對」，還趁勢開了GoFundMe募資專案。

然而打擊接踵而至，僅8位賓客回寄支票，網站募得250美元（約新台幣7千元），蘇姍不明白，「就是叫你們捐個錢，幾千塊算什麼！」更糟糕的是，男友家人和閨密陸續反悔，連新郎都轉而提議不如改去拉斯維加斯辦婚禮，蘇姍一開始以為是玩笑，發現對方是認真的，氣到把男友轟出去：「他居然想辦那種低俗、骯髒的破婚禮！」「我是垃圾還是妓女？要去那種龍蛇混雜的混亂地獄結婚？跟陰險的賭徒和沒用的酒鬼混在一起？」

蘇姍打給閨密討拍，閨密勸她實際點，有多少錢做多少事，蘇姍得不到安慰就翻臉，她哭著說：「我只是想當金卡戴珊一天，然後就回到我的平凡生活！」

男友越來越少回家，蘇姍懷疑他外遇，伴娘團一一翻臉，蘇姍拒絕返還任何紅包，認為「她們必須為對我造成的精神壓力負責」。

承受不了種種打擊，蘇姍撂話要「遠離這個可怕的社會」，她最後又問了一句「斗內到底他○的有多難？我對你們來說不重要嗎？我也沒跟你五四三，我就是想要錢來圓夢」「再見了，2個月後見」。朋友看到貼文傻眼，「無言，妳真的瘋了」「誰結婚會指定這種價位的紅包？」但準新娘已捲款落跑。



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