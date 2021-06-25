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再將英國一軍！耿爽：中國支持阿根廷對福克蘭群島主權要求

▲▼聯合國、安理會、耿爽、怒批英國代表發言。（圖／翻攝 中國常駐聯合國代表團）

▲耿爽發言。（圖／翻攝 中國常駐聯合國代表團）

記者鄭思楠／綜合報導

據《人民日報》報導，當地時間6月24日，中國常駐聯合國副代表耿爽在聯大非殖特委會關於福克蘭（陸稱：馬爾維納斯）群島問題的發言中呼籲，國際社會應採取必要措施，繼續推動包括馬爾維納斯群島在內的17個聯合國非自治領土的非殖化進程。

耿爽說，馬爾維納斯群島問題從本質上講是殖民主義的曆史遺留問題。殖民主義給世界帶來深重災難，在人類曆史上留下極不光彩的一頁，「在21世紀的今天，西方殖民者為所欲為的日子已經一去不復返了。同時，我們也必須看到，在國際關係中殖民主義思維以及與此一脈相承的強權政治和霸凌行徑仍有形形色色的表現形式，仍在嚴重衝擊正常國際秩序，嚴重損害有關國家主權、安全、發展利益和政治、經濟、社會穩定。國際社會必須對此保持高度警惕。」

耿爽指出，今年是第四個鏟除殖民主義國際十年（2021-2030）的第一年。國際社會應維護公平正義，確保真正結束一切形式和表現的殖民主義。英國等管理國（Administering Powers）應該根據聯合國有關決議要求，切實履行國際義務，保障非自治領土人民合法權利。

耿爽表示，中國在馬爾維納斯群島問題上的立場是一貫的，「我們堅定支持阿根廷對馬爾維納斯群島主權的正當要求。中方始終主張根據《聯合國憲章》的宗旨和原則，通過和平談判解決國與國之間的領土爭端。我們希望英國積極回應阿根廷的要求，盡早啟動對話談判，根據聯合國有關決議找到和平、公正、持久的解決辦法。」

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