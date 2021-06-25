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「防疫隱形英雄」是他堅持健保電子化　羅智強：民進黨應感謝他

▲▼葉金川堅持醫療申報電子化，讓日後能即時追蹤病史，羅智強盛讚他是「隱形的防疫英雄」。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲葉金川堅持醫療申報電子化，讓日後能即時追蹤病史，羅智強盛讚他是「隱形的防疫英雄」。（圖／翻攝羅智強臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨台北市議員羅智強近期在臉書感謝「被遺忘的防疫英雄」，點名俞國華、郝柏村、連戰實施了健保制度，才得以讓國人享有更安心的保障，而羅智強再加碼感謝一位「防疫的隱形英雄」前衛生署長葉金川，因為他在26年前堅持醫療申報要電子化，讓大家在新冠肺炎期間能即時追蹤病史，而民進黨再自豪健保之餘，應該也要感謝健保電子化之父葉金川。

羅智強表示，全民健保在1995年開辦，在健保實施前醫療院所多半使用書面紀錄病歷資料，健保開辦時，首任健保局總經理葉金川便堅持醫療申報要電子化，以保留完整的病歷資料，因為這些數據將是台灣的無價之寶。

羅智強指出，為了建置健保數據資料庫，需要大容量的磁碟陣列硬體設備，當時售價高達3億元，但葉金川知道，如果當時不做，以後就會來不及，毅然投下大筆預算採購，從6格的紙本健保卡，到健保IC卡的誕生。

羅智強說，健保所累積的醫療數據越來越完備，用途也越來越廣泛，已成為全球獨一無二的國家健康資料庫，研究疾病的重要工具；長期以來對於流感、腸病毒等傳染病的控制追蹤，都達到極佳的成效。

羅智強提到，在新冠疫情期間，因為健保的即時醫療資訊管理，在追蹤旅遊史、接觸史及病患狀況等方面，更扮演關鍵角色，但民進黨每每提到防疫，總不忘提到健保立下的功勞。

羅智強認為，健保是台灣的驕傲，民進黨在自豪之餘，是不是也該感謝健保電子化之父葉金川，他所建構的健保電子申報，讓台灣領先世界20年！

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