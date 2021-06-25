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媳婦帶「速食店炸雞」當伴手禮！婆婆氣炸...狠批：沒禮貌

▲南韓一對兄弟想吃炸雞卻買不起。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名日本婆婆對於媳婦在第一次見面時，竟帶「速食店炸雞」當做伴手禮，十分傻眼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

「婆媳關係」一直是婚姻中重要的課題之一。日本一名婆婆抱怨，自家媳婦的禮儀和禮貌都跟她不是很合，雖然氣歸氣，但真正讓她擔憂的是「有這樣的媳婦，兒孫未來生活該如何走下去。」

根據日媒《All About 20》報導，58歲的奈緒和丈夫育有2名兒子，大兒子目前單身；二兒子則在25歲時就結了婚，原本應該是一樁喜事，但在二兒子第一次把女方帶回家後，奈緒第一眼就認為「我跟這丫頭相處不來。」

奈緒提到，當時正值夏天，但女方第一次來見家長穿的卻是無袖且飄逸的連身裙，讓奈緒不禁覺得「好歹穿個短袖吧」。接著，女方拿出一盒「速食店炸雞」當做伴手禮想送給公公婆婆，讓奈緒非常傻眼，等兩人離開後，奈緒忍不住向丈夫抱怨，認為這個女生的在禮儀上太缺乏常識了，「這已經是禮貌的問題，因為她不尊重我們兩個。」

▲▼夫妻,吵架,離婚。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲奈緒認為，媳婦沒有盡到一位妻子應有的責任。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

後來二兒子他們有小孩後，因為夫妻倆工作繁忙的關係，所以經常麻煩奈緒去幼稚園接小孩。然而，每次開口請求幫忙的都是二兒子，而媳婦好像事不關己從沒對奈緒道謝過，讓她不忍直呼「這可能是他們夫妻倆接近我的關係吧」。

奈緒認為，媳婦完全沒有盡到一位妻子應有的責任，就連丈夫腿斷掉，媳婦也從未問候過一句。忽然間她意識到，「應該要放棄二兒子了，因為他是一個有家庭的人」但真正讓奈緒擔憂的是，「有這樣的一個媳婦，未來兒孫的生活該如何走下去。」

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