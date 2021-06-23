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「貪官USB」遭法拍！千人瘋搶...價飆170萬　網傳：藏比特幣金鑰

（圖／翻攝自微博）

▲涉事USB與此前的遊戲王金卡均是同一名被執行人。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸日前有張遊戲王純金紀念版「青眼白龍卡」被當局拿出來法拍競標，結果被炒到8732萬人民幣（約新台幣3.7億元）的天價，據了解，這張卡片原先是一名張姓男子所有，不過他因貪汙罪被判無期徒刑，所有財產都被沒收，除了遊戲王卡外，今（23日）媒體又報導，張先生一個4GB的隨身碟也被拿出來拍賣，結果價格又飆升至人民幣3.9萬（約新台幣170萬元）。

綜合陸媒報導，這張遊戲王卡以及4GB的隨身碟原先都屬張姓男子所有，不過他因為貪污7000萬人民幣被判無期徒刑，因此名下所有財產都遭到沒收，也先後被當地法院放到「阿里拍賣」進行法拍。

（圖／翻攝自微博）

▲拍賣價狂飆到近台幣170萬元後，被緊急喊停。（圖／翻攝自微博）

繼「青眼白龍卡」競標至8732萬人民幣天價後，如今張先生一個4GB的隨身碟也被PO上網拍賣，起初起標價為40元人民幣，沒想到經過1天的時間，就有超過千人出價，最終價格也被炒到3.9萬人民幣，當局隨後認定拍品與實際競拍價格嚴重不符，可能存在惡意抬價的行為，最後終止競標。

報導中提到，這款4GB的隨身碟在市面上已經停售了，現在已經沒有那麼小容量的隨身碟，目前市售8GB的隨身碟價格為27人民幣，但張先生持有的隨身碟，最後卻吸引一堆人競標，有網友就表示，造成瘋搶的主要原因，是因為裡頭比特幣金鑰。

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