再1張「疫苗險」搶市！國泰產險再推防疫保單　3大方案一次看

▲國泰產險推出第2波防疫保單，涵蓋防疫險與疫苗險雙重保障，讓民眾一次購足防疫保障。（圖／國泰產險提供）

記者陳依旻／台北報導

再一張「疫苗險」搶市！隨著新冠肺炎（COVID-19）尚未趨緩，疫苗人人搶打，各大保險公司接力推出「疫苗險」，國泰產險也在6月21日開始推出「享安心疫苗保障」，保障內容包含確診法定傳染病時，最高給付3萬元，1年保費僅需185元，如接種後因不良事件導致身故時，也提供喪葬費用保障金。

國泰產險於6月21日起推出「享平安防疫保障」、「享安心疫苗保障」、「疫定平安」3大防疫專案；網路投保專屬防疫保單「享平安防疫保障」、「享安心疫苗保障」，民眾可依需求單獨購買防疫險或者疫苗險，也可兩個商品一起購買享完整保障。

國泰產險健康傷害保險部協理雷志漢說明，此次線上投保防疫專案，針對法定傳染病的「享平安防疫保障」，一年保費只要417元，保障內容包含確診法定傳染病時，最高給付3萬元，若因法定傳染病住院診療，每日給付2,000元（最高給付45天），另外針對未確診法定傳染病須進行居家或集中隔離時，給付5,000元。

此外，民眾如有新冠肺炎疫苗保障需求，國泰產險「享安心疫苗保障」涵蓋於國內接種新冠肺炎疫苗發生不良事件相關保障，一年保費僅需185元，民眾接種新冠肺炎疫苗後，如身體發生負面症狀或疾病，須進行住院診療，一般病房每日給付3,000元，加護病房額外再給付3,000元，若連續住院達5日（含）以上，還可申領住院生活補助保險金3萬元。萬一接種疫苗後因不良事件導致身故時，也提供喪葬費用保障25萬元。

雷志漢強調，透過「BeSafe享出門」進行線上投保的民眾，除了可享有數位投保的便利性，亦可享受電商式的購物車投保體驗，可自由選擇符合自己需求的保險商品。



至於線下投保管道，國泰產險本次也規劃防疫及疫苗保障二合一「疫定平安」專案，除了未確診法定傳染病隔離補償1萬元、法定傳染病確診補償最高5萬元，並提供因法定傳染病住院診療，住院每日給付3,000元（最高給付45天）。

雷志漢指出，「疫定平安」專案內容也涵蓋接種新冠肺炎疫苗不良事件相關保障，民眾若因接種新冠肺炎疫苗後，如身體發生負面症狀或疾病，須進行住院診療，一般病房每日給付5,000元，加護病房額外再給付5,000元，若連續住院達5日（含）以上，還會給付住院生活補助保險金5萬元。萬一接種疫苗後因不良事件導致身故，也提供喪葬費用保障30萬元。國泰產險防疫保單「疫定平安」專案，承保年齡為0歲到75歲，一年保費只要1,138元，民眾如欲瞭解「疫定平安」專案內容，可洽國泰產險各服務據點。