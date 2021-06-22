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快訊／南投男「赴彰化驅疫法會確診」傳給友！曾去全聯、加油站

▲▼ 0622南投疫情。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣今新增3例本土個案。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯、陳羿妏／南投報導

國內今（22日）新增78例本土個案，其中南投縣連續11天零確診破功，今增加3例。其中2例（案14227、案14224）與彰化縣里長夫婦傳染鏈有關、1例（案14228）則是跌倒骨折後送醫採檢確診。

日前彰化爆發神壇驅疫法會，爆發群聚感染鏈，確診里長妻在員林市開設道壇，有問事解惑及祭祀等等，6月6日為疫情辦理一場驅疫法會，其中還有1名台北萬華的宗教工作者留宿7天，聚集來自南投、高雄、雲林等地的信眾。

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縣府指出，案14227為竹山鎮66歲男性，為彰化縣確診里長夫婦匡列者，21日PCR檢測陽性，送往集中檢疫所收治治療中，匡列接觸者1人，曾有公共場所活動史「住家自設神壇、全聯福利中心大明門市」；案14224為竹山鎮66歲女性，曾陪同案14227就醫採檢，被列為匡列接觸者，21日採檢PCR陽性，個案無症狀，目前送往集中檢疫所治療中，無接觸者，曾有公共活動史「案14227之住家自設神壇、全聯福利利中心竹山店、台灣中油-竹山交流道站」。

▲▼ 0622南投疫情。（圖／南投縣政府提供）

▲▼縣府公布足跡。

▲▼ 0622南投疫情。（圖／南投縣政府提供）

另外一例案14228，係南投市一名77歲女性，21日於家中骨折跌倒送醫，入院前進行PCR採檢為陽性，於醫院收治治療中，個案自述20日有呼吸困難、胸痛，16日曾接種疫苗，目前無公共活動史，匡列接觸者12人，同住家屬5人、外縣市非同住家屬2人及其他接觸者2人，PCR檢測結果皆為陰性，目前居家隔離中；其他接觸者3人，核酸(PCR)檢測結果皆為陰性，目前自主健康監測中。

▼案14228匡列接觸者。

▲▼南投縣0622疫情。（圖／南投縣政府提供）

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