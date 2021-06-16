　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

防疫停課不停餐！東森慈善「愛的早餐」持續送暖偏鄉童

▲2017東森慈善基金會送愛到部落捐贈儀式▼ 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森慈善基金會愛的早餐長期關注偏鄉學童營養問題，如今雖受疫情影響停課，愛的早餐服務仍不間斷持續照顧偏鄉孩子，圖為花蓮古風國小學童參加東森集團「送愛到部落」活動。（示意資料照／記者徐文彬攝）

記者林璟倩／綜合報導

疫情三級警戒影響全台學生大停課，許多仰賴上學享用餐點圖溫飽的弱勢家庭學生也大受影響。全民防疫期間，東森慈善基金會「愛的早餐」服務持續供應停課不停餐，花蓮古風國小校長呂國良近日公開感謝「東森爸爸」王令麟疫情期間持續供應愛的早餐，同時透過學校老師熱心協助將服務升級為親子共餐，努力將疫情對弱勢家庭的衝擊減至最低。

學區範圍長達20公里的花蓮古風國小除了積極落實「停課不停學」，協助暢通孩子們遠距受教權，考量弱勢家庭在這波疫情中，面臨收入中斷連最基本的「吃」都快成問題，因此校方積極整合民間資源，希望協助弱勢家庭度過疫情難關。過去古風國小長期參與東森慈善基金會「愛的早餐」合作，讓孩子到學校就有早餐吃，補足晨間學習能量，儘管疫情期間合作廠商不供餐，仍透過校方協調廠商送早餐至部落，再由校方負責每日定時定點分送，不只持續照顧到學生，也間接推動了難得的親子共餐，拉進孩子與爸媽、家人的距離。

▲東森慈善基金會持續協助花蓮山興部落課輔班運作。（示意圖／資料照，謝婷婷攝）

東森慈善基金會指出，即使疫情嚴峻「愛的早餐」仍持續協助各校經費運作不中斷，交由各校評估學生需求後，目前有8所學校繼續提供需要幫助的學生早餐，並收留家長無法照顧的學生在校上課及用餐；5所學校改為製作餐券讓小朋友至早餐店領取，3所學校將已購買的食材分配給學生帶回家食用，持續為部落關懷盡一份心力。

此外，東森慈善基金會認養的山興部落課輔班，在疫情停課後，每日有7-8位學生因家中沒有大人照顧或沒有電腦而持續到課輔班上課和吃飯。負責人侯美英、何家強也會去發送一些冷凍食品讓家長有物資可食用，將東森的愛心接力傳遞至全台各個角落。

▲「愛的早餐」服務至今已有15年之久，累績超過3萬學童享用。（圖／資料照）

東森慈善基金會提供「愛的早餐」服務至今已有15年之久，累積超過3萬人次享用，不僅照顧孩子們的晨間營養需求，也成為孩子們上學的動力，而這份滿載愛與關懷的心意，源自東森購物900萬會員消費捐贈的發票化為愛的早餐，最大的孩子也已經大學畢業進入職場並以行動回饋社會，成為善的循環，東森集團秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，在疫情期間持續以實際行動幫助所有需要幫助的人。

ET快訊
蛇精男染新冠「整個人都變了」　消失5個月首露面
確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫
診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可
郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了
長榮尾盤狂殺！他原本賺4萬「變虧損17萬」哭了
彰化打AZ猝死首例！　86歲阿公隔天斷氣
日本防衛白皮書草案　首度提到台灣
快訊／柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間
628降二級難度高！　醫估「最有可能時間點」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

快撐不下去！東慈、更保會攜手協助更生人挺過疫情

防疫停課不停餐！東森慈善「愛的早餐」持續送暖偏鄉童

新冠疫苗開打　信義房屋贊助帳篷助關渡醫院

麗彤挺醫護健康抗疫！捐贈DV「醇耀妍」、「醇耀妍NMN超能飲」

阻斷「遠距中輟潮」！愛心企業捐數位設備助學童安心防疫在家學習

維他露基金會捐三萬六千瓶飲料為北市警消打氣　補充防疫前線的每一滴汗水

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

快撐不下去！東慈、更保會攜手協助更生人挺過疫情

防疫停課不停餐！東森慈善「愛的早餐」持續送暖偏鄉童

新冠疫苗開打　信義房屋贊助帳篷助關渡醫院

麗彤挺醫護健康抗疫！捐贈DV「醇耀妍」、「醇耀妍NMN超能飲」

阻斷「遠距中輟潮」！愛心企業捐數位設備助學童安心防疫在家學習

維他露基金會捐三萬六千瓶飲料為北市警消打氣　補充防疫前線的每一滴汗水

疫情重傷年輕演員！　《樂獄》男星繳不出房租「連2年申請紓困金」

宅配單大增！賣場「配送時間」延遲　家樂福8天起跳、大潤發停接單

桃園連鎖麵店女兒、岳父都中　龜山4工人居隔確診全廠191人PCR

苗博雅提全台陪雙北坐牢！柯文哲：疫情緊張時刻　「沒必要講這種話」

嘉義縣百歲人瑞打疫苗　醫護到宅注射巡迴施打

窗邊看見垃圾車！歐告「飆高音嗷嗚～」大聲提醒　走廊幫手接力唱

結婚2週年紀念日！「夫妻雙雙墜亡」31歲尪死前PO：妳逼我成閻王

會不會從政？賈永婕「想做不可能的事」　一說出口...小S、徐若瑄打槍

SONY新款BRAVIA XR系列登台　主打「仿人腦」號稱親臨現場

蛇精男美國染新冠痊癒「整個人都變了」　消失5個月無濾鏡首露面！

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

公益熱門新聞

疫苗開打信義房屋捐帳篷助關渡醫院

東森慈善「愛的早餐」停課不停餐

麗彤捐醇耀妍、NMN超能飲挺醫護

愛心企業聯合阻斷「遠距中輟潮」

維他露捐萬瓶飲料為北市警消打氣

東慈贈物資　助更生人挺過疫情

盼友善！社工心聲：我們不是萬華病毒

捐款雪崩式下滑　社福團體急

館長包下公益娃　仁友：憨兒家園仍難建

疫情衝擊弱勢孩童　世界和平會急募「營養物資箱」

幸福空間捐防護面罩　主持群錄暖心影片

企業整合對抗疫情　行動快篩車出發

921毀家園　劉家汶畫畫鼓舞人心

老人福利關懷協會　發起清寒長者扶助計畫

更多熱門

相關新聞

東森全員免費PCR　李政鴻讚：體恤員工

東森全員免費PCR　李政鴻讚：體恤員工

國內疫情嚴峻，東森集團總裁王令麟為照顧旗下員工，首創企業全員PCR檢測。在台中榮民總醫院的協助下，中部700名員工16日於榮總門診大樓前陸續完成PCR檢測，篩檢費用約350萬元，全額由集團各公司負擔。王令麟強調「員工安全就是社會的安全」，呼籲民眾支持政府配合防疫，也對全國防疫相關人員致上最高敬意。

缺很大！台北3血型庫存撐不了4天

缺很大！台北3血型庫存撐不了4天

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

疫苗開打信義房屋捐帳篷助關渡醫院

疫苗開打信義房屋捐帳篷助關渡醫院

麗彤捐醇耀妍、NMN超能飲挺醫護

麗彤捐醇耀妍、NMN超能飲挺醫護

關鍵字：

公益愛心雲東森慈善基金會愛的早餐王令麟古風國小用愛抗疫

讀者迴響

熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

張善為近況曝光！助理透露探視情形

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

新冠症狀已改變！　新排名曝光

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

萬華名店加蚋老爹牛肉麵熄燈

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

印度神童預言成真　英國出事了！

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面