防疫停課不停餐！東森慈善「愛的早餐」持續送暖偏鄉童

▲東森慈善基金會愛的早餐長期關注偏鄉學童營養問題，如今雖受疫情影響停課，愛的早餐服務仍不間斷持續照顧偏鄉孩子，圖為花蓮古風國小學童參加東森集團「送愛到部落」活動。（示意資料照／記者徐文彬攝）

記者林璟倩／綜合報導

疫情三級警戒影響全台學生大停課，許多仰賴上學享用餐點圖溫飽的弱勢家庭學生也大受影響。全民防疫期間，東森慈善基金會「愛的早餐」服務持續供應停課不停餐，花蓮古風國小校長呂國良近日公開感謝「東森爸爸」王令麟疫情期間持續供應愛的早餐，同時透過學校老師熱心協助將服務升級為親子共餐，努力將疫情對弱勢家庭的衝擊減至最低。

學區範圍長達20公里的花蓮古風國小除了積極落實「停課不停學」，協助暢通孩子們遠距受教權，考量弱勢家庭在這波疫情中，面臨收入中斷連最基本的「吃」都快成問題，因此校方積極整合民間資源，希望協助弱勢家庭度過疫情難關。過去古風國小長期參與東森慈善基金會「愛的早餐」合作，讓孩子到學校就有早餐吃，補足晨間學習能量，儘管疫情期間合作廠商不供餐，仍透過校方協調廠商送早餐至部落，再由校方負責每日定時定點分送，不只持續照顧到學生，也間接推動了難得的親子共餐，拉進孩子與爸媽、家人的距離。

▲東森慈善基金會持續協助花蓮山興部落課輔班運作。（示意圖／資料照，謝婷婷攝）

東森慈善基金會指出，即使疫情嚴峻「愛的早餐」仍持續協助各校經費運作不中斷，交由各校評估學生需求後，目前有8所學校繼續提供需要幫助的學生早餐，並收留家長無法照顧的學生在校上課及用餐；5所學校改為製作餐券讓小朋友至早餐店領取，3所學校將已購買的食材分配給學生帶回家食用，持續為部落關懷盡一份心力。

此外，東森慈善基金會認養的山興部落課輔班，在疫情停課後，每日有7-8位學生因家中沒有大人照顧或沒有電腦而持續到課輔班上課和吃飯。負責人侯美英、何家強也會去發送一些冷凍食品讓家長有物資可食用，將東森的愛心接力傳遞至全台各個角落。

▲「愛的早餐」服務至今已有15年之久，累績超過3萬學童享用。（圖／資料照）

東森慈善基金會提供「愛的早餐」服務至今已有15年之久，累積超過3萬人次享用，不僅照顧孩子們的晨間營養需求，也成為孩子們上學的動力，而這份滿載愛與關懷的心意，源自東森購物900萬會員消費捐贈的發票化為愛的早餐，最大的孩子也已經大學畢業進入職場並以行動回饋社會，成為善的循環，東森集團秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，在疫情期間持續以實際行動幫助所有需要幫助的人。