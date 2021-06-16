比前2波持續更久！滯留鋒要回來了　全台防大量降雨時間曝

▲氣象局說，今西南風持續影響，中南部天氣較為不穩定。（圖／資料照／李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬，下周二起典型梅雨滯留鋒重返台灣附近，至下周五尚在影響期間的中段，有機率再多徘徊幾天，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；模式模擬亦顯示，此波梅雨滯留鋒持續的時間較前2波久，且大氣更不穩定，故有帶來更多降雨的潛勢。

中央氣象局表示，今天（16日）西南風持續影響，中南部天氣較為不穩定，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，清晨至上午的降雨主要在沿海及平原，中午之後則轉為以內陸及山區為主，南部地區降雨較為明顯，至於北部及東半部則為多雲到晴，午後東部、東北部地區及北部山區有零星短暫雷陣雨；各地高溫約33至35度，大台北盆地及東半部近山區及縱谷內容易出現36度以上高溫。

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氣象局預報，周四至下周二西南風影響，隨著西南風帶來的水氣，中南部地區有不定時降雨的機率，南部地區降雨範圍廣，中部地區也有局部降雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後僅北部山區及宜花地區有零星短暫雨，周六後水氣增多，東半部地區及北部山區午後有局部雷陣雨；氣溫方面在沒下雨時，天氣仍熱，大台北及東半部局部地區高溫有機會來到36度以上。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局說，下周三至下周五鋒面位於台灣附近，各地天氣不穩定，降雨機率偏高；部分氣象資料顯示，位於台灣北方的鋒面於周日前後即有往台灣北部海面接近的趨勢，惟其接近台灣的程度以及對天氣的影響，目前變動仍大，不確定性高，氣象局會持續觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今起至周六台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨；背風面過山沉降，北部、東半部大多晴朗、天氣炎熱，將有連日高溫36度以上出現；迎風面的降雨為不定時、局部性的，日夜皆有機率，背風面則降雨機率很低，午後山區偶有非常零星的降雨。

吳德榮分析，周日、下周一鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，各地轉有局部陣雨或雷雨，西南風迎風面的中南部雨勢較大；最新歐洲模式模擬下周二起典型梅雨滯留鋒重返台灣附近，至下周五尚在影響期間的中段，有機率再多徘徊幾天。

吳德榮提醒，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；模式模擬亦顯示，此波梅雨滯留鋒持續的時間較前2波久，且大氣更不穩定，故有帶來更多降雨的潛勢，應注意！不過，愈接近模擬的末期，理論上的不確定性會增大，模式也會不斷調整，需持續觀察最新資料。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬下周二20時地面氣壓及雨量圖（下圖左）顯示，典型梅雨滯留鋒重返台灣附近；下周五20時尚在其影響期間的中段（下圖右）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）