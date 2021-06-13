大學男師PO「多配偶制」！人生目標搞師生戀：今年泡到小女友

▲包毅楠。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海華東政法大學國際法學院副研究員、碩士生導師包毅楠日前在微信朋友圈，PO出「應允許高校老師多配偶制」等一系列言論而備受輿論關注。此外，他在被問到是否贊同「師生戀」時表示，「不反對，贊同，自己今年的人生目標就是找個00後（2000年後出生）的女朋友。」

此前，華東政法大學教師包毅楠在朋友圈公開發表言論稱，「國家既然強調科教興國，就必須重視教師的生計以及生活。高校教師應當特殊對待，譬如允許多配偶制，終生補貼制。」

針對這一言論引發的爭議及質疑，他則再次強調，「沒錯，我説的就是多配偶，但是把多配偶狹隘理解成一夫多妻是不對的，自己回去反省一下。另外，多配偶跟『找配偶做保姆』並不是一回事，不要把兩者等同起來。」

有網友指出，包毅楠對女學生有過多想法，心思沒花在學術上，有厭女歧視女性等問題，他思想齷齪。包毅楠回應，「我的為人熟悉的人都一清二楚，豈是宵小鼠輩能惡意中傷詆毀得了的？」

該言論立即引爆輿論，華東政法大學官網隨後通報稱，近日教師包毅楠在網路上發表錯誤言論，學校第一時間成立專項工作組核查情況，目前已暫停其一切教學活動，下一步學校將按照相關制度規定，依法依規做出處理。