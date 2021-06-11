端午節警察節前夕慰問南投警消　慈濟志工致贈蘋果祝平安

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

端午節及警察節將近，慈濟基金會草屯聯絡處6月11日準備祝福感恩卡及蘋果、香積麵等，前往南投縣警察局草屯分局及慈濟草屯聯絡處鄰近的派出所與消防分隊，預祝端午佳節快樂，並感恩警消人員為社會治安付出的辛勞，表達慈濟人滿滿的關懷，祝福「蘋蘋」安安。

警消人員的工作相當危險及辛苦，尤其新冠肺炎疫情仍持續延燒，為了防疫工作備極辛苦。6月14日、15日分別是端午節與警察節，慈濟草屯聯絡處志工往年會親自綁素粽致贈警消，今年為配合政府防疫政策，改贈送蘋果及香積麵給草屯分局及鄰近派出所與消防分隊。蘋果代表平平安安，希望能讓警消人員值勤時順順利利、平平安安，慈濟香積麵可在執勤後沖泡暖胃飽足。

志工分成四條路線前往警察局草屯分局，及上林、草屯、中正、復興、新光、豐城及雙冬7個派出所，另中寮分駐所及爽文派出所委由分局代為轉送，另外還到4個消防分隊，每一分結緣品都蘊含了慈濟志工溫馨的關懷，與滋潤警消人員日夜奔波辛勞的心靈。

「端午節平安！」「警察節快樂！」慈濟志工溫馨的問候，警消朋友的回應感謝聲也不絕於耳，也收下了慈濟人滿滿的祝福。

南投縣警察局草屯分局康健浚分局長表示，感恩慈濟每年前來慰問，在百忙當中還送來這些祝福，感受到很溫暖。

慈濟志工許昆龍指出，6月15日是警察節，慈濟志工們有感於人民褓姆的警察，平日辛勞守護著社區、維持社會治安的工作極為辛苦，尤其在新冠疫情肆虐當中。在端午節前志工們主動送愛心，分送到轄區的警察局、派出所，及消防分隊，除了感恩他們平日的辛勞也祝福端午快樂，並提早向員警們賀節。

慈濟基金會表示，各地慈濟志工以誠以情，串起人與人之間的愛與關懷。把握分秒為辛勤的警消人員獻上祝福，也期許警民一家，共同為社會祥和奉獻心力。