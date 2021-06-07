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荷蘭也出手助台灣防疫！　這招幫家長在家帶小孩減少移動

▲▼荷蘭在台辦事處在疫情期間，推出為期10天的線上影展，提供4部荷蘭兒童文學作品改編的電影，希望在端午連假期間，家長可陪同小孩一起觀賞，並達到在家減少移動的防疫作為。（圖／荷蘭在台辦事處提供）

▲荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）。（圖／荷蘭在台辦事處提供）

記者陶本和／台北報導

在國內本土疫情依舊嚴峻之際，美國、日本相繼援助疫苗給台灣；而荷蘭在台辦事處也以軟性方式出手，協助台灣防疫工作。荷蘭辦事處自11日至20日期間，推出為期10天的線上影展，提供4部荷蘭兒童文學作品改編的電影，希望在端午連假期間，家長可陪同小孩一起觀賞，並達到在家減少移動的防疫作為。

荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）表示，台灣因應疫情停課後，荷辦就立刻設法把「更豐富的學習和娛樂內容帶給全臺灣在家的學生和家長」，也讓周末和晚上留在家裡的上班族「有更多元的娛樂內容」。

有關這次荷辦和多年來大力支持荷蘭兒童電影的「飛行國際」合作，共挑選四部台灣觀眾最喜愛的荷蘭電影，架設平台，同時可以讓100個用戶登入在家免費觀看。

其中包括，《荷家觀賞：荷蘭兒童線上影展》（荷語：Thuis genieten van het Nederlandse Kinderfilm Festival）選出的《時光髮廊》（Kapsalon Romy）、《布拉姆的異想世界》 （Brammetje Baas）、《小狼童阿飛》（Dolfje Weerwolfje），和《我可能不會變瘦》（Dik Trom）等，都曾在國際影展獲獎。

譚敬南說，這些電影「情節輕鬆，但也討論嚴肅的議題，包括照護失智老人、勇敢做自己、互相尊重」，能帶大家認識荷蘭文學和荷蘭社會；而台北荷蘭學校（Nederlandse School Taipei）也把電影當教材，請學生在家觀影後發揮創意製作海報。

事實上，國家圖書館也藏有這四部電影，只是礙於疫情，民眾暫時無法前往現場借覽；因此，國圖特別請到知名牙醫師作家李偉文擔任導讀大使，帶來四部電影的導讀影片和一篇綜合影評，引導大小朋友以寬廣的視角探索電影的內涵。

國圖館長曾淑賢則表示，荷蘭除了是歐洲的交通樞紐，也有「全世界排名幸福第一的孩子」，出產許多「很棒的兒童電影」；而這次延續與荷辦去（2020）年12月在「台灣閱讀節」攜手推廣荷蘭繪本米飛兔的經驗，提供導讀影片參加這次活動，就是希望能讓「大小讀者們獲得溫暖及安定的閱讀力量。」

▼荷蘭在台辦事處在疫情期間，推出為期10天的線上影展，提供4部荷蘭兒童文學作品改編的電影，希望在端午連假期間，家長可陪同小孩一起觀賞，並達到在家減少移動的防疫作為。（圖／荷蘭在台辦事處提供）

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