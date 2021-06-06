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拚1週10萬劑！鄭文燦曝「疫苗施打計畫」　桃園巨蛋成大型接種站

▲▼桃園市府召開防疫記者會，市長鄭文燦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛、陳羿妏／桃園報導

桃園今（6日）新增16例本土個案，全市累計256人確診，針對疫苗問題，稍早市府召開防疫記者會，市長鄭文燦表示，追補的一萬劑疫苗將於明（7日）開始施打，對象包含第一類至第三類非醫事人員，以及警消環衛人員。此外也針對後續疫苗將陸續配送，公布大規模疫苗接種計畫。

鄭文燦說明，由於上一輪疫苗已施打完畢，僅少數醫院還有剩餘，而中央計算額度時有誤，加上雙北有事先給二、三類人員施打，因此市府追補1萬劑疫苗，將針對非醫事人員、警消衛環、長照機構人員優先納入施打範圍，明（7日）開始施打，預計2天內打完，也盼中央盡快公布下一批配送數量。

針對第一線人員警消衛環人員施打進度，鄭文燦指出，外勤警察同仁3400名，目前已完成86%，待新疫苗配賦後會完成；內外勤消防人員1600名，施打率93％，外勤部分全數打完；執行消毒環保人員已有200人施打，明日則會針對清潔隊員，高風險常接觸民眾的隊員等，將請環保局造冊，1000人優先施打；長照部分，包括長照、日照、身障、老福、護理之家、安養中心，會讓工作人員優先施打，而他也呼籲中央應優先讓高齡住民施打。

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針對疫苗陸續到貨，桃園市政府公布大規模的疫苗接種計劃。鄭文燦指出，原則上是有34家合約醫院、250家基層診所、13家衛生所可施打， 另外還有60個學校、社區接種站，以及在8個科技園區設置外展站、使用桃園巨蛋等作為大型接種站。

鄭文燦說明，社區接種站預計一天400人施打、外展站一天800人、桃園巨蛋等大型體育場館則一天6000人，「 一週10萬劑，沒有問題，只要中央疫苗配付過，我們執行能量沒有問題，桃園準備好了」。

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