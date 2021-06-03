6男女擠貨櫃喝酒聊天　女辯「她是我妹」...警：生日差5個月？

▲台中警方分別查獲民眾在室內聚集打麻將、喝酒聊天，當場13人全開單。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠疫情嚴峻，中央規定民眾出門不但要全程戴口罩，更禁止室內5人、室外10人以上群聚，但仍有人心存僥倖，烏日和霧峰兩地警方在日前同一天晚上各查獲室內超過5人聚集，一件是7人打麻將，另一件是6人喝酒、聊天，盡管民眾辯稱是同住家人，仍被眼尖員警查覺，當場開出通知單函報衛生局裁罰。

烏日警分局犁份派出所員警5月31日晚間獲報，有多人群聚在屋內打麻將、聊天，大聲喧嘩，員警到場發現不到6坪的屋內聚集7名男女、一桌麻將桌，7人都有戴口罩，未發現賭金，盡管曾姓女屋主解釋，只是約朋友打打衛生麻將，但辯詞未獲採信。

霧峰警分局霧峰派出所所長許志弘、警員張偉詮5月31日晚間巡邏時發現一處檳榔攤外停放多輛汽機車，檳榔攤後方貨櫃屋內燈火通明，經進屋查看，6名男女聚集在不到4坪貨櫃內，該貨櫃門窗緊閉且空氣不流通，裡面擺放一張沙發桌椅，桌上有零食、香菸、酒瓶、酒杯等物品。

其中一名林姓女子坦承與朋友一起喝酒聊天，而且供稱有一人是她妹妹，企圖減少群聚人數降低裁罰金額，還好警方查驗身分後發現2人只是都姓林，戶籍地不同，生日僅差5個月，不可能是姊妹，當場戳破謊言。

警方表示，室內5人以上是包含5人，5人中不計同住家人，也就是說除了家人外，家中最多只能來3名親友，如果來了4人，加上主人1人就有可能被開罰，呼籲民眾一定要遵守防疫規定，保護自己，也守護家人健康，否則將依傳染病防制法第67條規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

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