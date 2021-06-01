翻出舊鬧鐘！他一按聽見亡母「23年前開朗聲音」　僅存回憶惹哭網

When I went to university in 1998, my mother gave me an alarm clock where you could record your own alarm, so I told her to record it. I’ve just found it, and it still works. She died in 2006, and this is the only recording of her voice that I have. pic.twitter.com/9FSYF8q4FS — Ed Morrish (@edmorrish) May 30, 2021

記者吳美依／綜合報導

英國居民艾德華（Ed Morrish）整理車庫時，發現多年前使用的錄音鬧鐘，立刻興奮地清潔乾淨，換上新電池，接著按下按鈕，果然聽見已逝母親23年前開朗又中氣十足的聲音。他表示，「這是我僅有的、她說話聲音的錄音」，並將這段故事分享至推特，引發熱烈討論，影片至今已累計超過26萬次觀看。

綜合外媒報導，艾德華來自里茲（Leeds），1998年前往曼徹斯特大學讀書時，收到了媽媽克莉斯汀（Christine）的「小禮物」，也就是這個具有錄音功能的鬧鐘，「我剛剛找到它了，而且還能用」。他只要一按下按久，就能聽見母親喊著，「起床，艾德華！」

▲艾德華表示，這個鬧鐘具有錄音功能，且時隔23年還可以運作，一按下按鈕就播放出母親的聲音。（圖／翻攝Twitter@edmorrish）

艾德華表示，母親已於2006年去世，「我再次聽見她的聲音，當然笑了，因為對她來說，這樣錄音是多麼好笑的一件事」。他細數，這個鬧鐘陪伴自己度過大學時光，在倫敦市中心生活2年，又在倫敦哈羅區（Harrow）定居8年，最後搬到現在位於漢普郡（Hampshire）的家中，經歷10年光陰。

此外，艾德華也終於能夠讓9歲、11歲的孩子首次聽聽母親的聲音，他現在決定把鬧鐘放在床邊，「沒有其他東西能像你的媽媽一樣把你嚇醒。孩子們來叫我起床時，就可以讓我的媽媽代勞了」。

此影片在社群媒體上瘋傳，就連鬧鐘發明者湯姆（Tom Lawton）也看見了，他立刻回覆，「噢，我的天！艾德華，這實在太驚人了，這是我的第一個發明，聽到這個消息讓我非常感動。希望你一切都好」。

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