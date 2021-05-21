三級警戒還按摩！短褲妹假關門真營業　雲林警調監視器揪真相

▲雲林按摩店假關門真營業。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

全台於進入第三級警戒狀態，雲林有按摩店無視規定「假關門、真營業」。斗六分局20日上午據報後立即前往，進入店內時發現有業者還在替客人進行臉部護膚療程，立即蒐集現場相關事證後，依違反傳染病防治法函請衛生局裁處，但店家負責人否口否認有營業，經警方調閱隔壁大樓監視器後才坦承所為。

雲林警方指出，雖然業者一度矢口否認，堅稱沒有營業，但經警方調閱監視器後該店仍有開門讓男性顧客進入，警方再問男客「你是客人嗎」，得到確切的回覆後，業者也坦承一切，並依違反《傳染病防治法》函送衛生處裁處，最重將可開罰30萬元。

警方呼籲民眾，防疫期間大家應齊心抗疫，遵守政府訂定的各項防疫規定，雲林縣政府也已公告：境內舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶事業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業(主題餐廳)、電子遊戲場業、飲酒店業、娃娃機店、釣蝦(魚)場、電子遊戲場、KTV複合店、網咖、夜店(PUB)、理容按摩視聽複合店、按摩養生油壓館、陪侍小吃部、護膚店、休閒麻將館、桌遊店等，應配合暫停營業至110年05月28日。惟有大家共同遵守防疫規範，才能早日讓疫情獲得控制，回歸正常生活。

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