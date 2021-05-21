染疫女大生陪玩朝陽女？再去逛寶雅、喝麻古　衛生局回應了

記者董美琪／綜合報導

南投縣政府20日公布今年首次出現的2例醫院通報新冠肺炎採檢陽性個案，分別為名間鄉60歲女性和草屯鎮22歲女性。其中22歲的女大生曾與朝陽科大確診女有連結，疑似因此遭到感染。

南投縣府指出，個案2的22歲女大生則與朝陽科大確診女有連結，草屯鎮22歲女生15日下午2時至3時曾前往碧山路康青龍手搖飲店、寶雅超市等，17日下午4時至4時半曾前往台中市霧峰區霧峰郵局、麻古茶坊手搖飲店。

女直到19日中午14時因發燒、喉嚨痛及流鼻水等徵狀，由家人陪同騎機車至醫院採檢，行車過程中全程配戴口罩，經醫院採檢，結果於20日上午8時通報為新冠肺炎陽性個案，現於收治醫院隔離治療中。

與其密切同住者經查計有4人，為案父母和其姊弟，經安排送醫採檢，20日中午12:30採檢結果為陰性，4人已實施居家隔離。

不過傳出女大生與台中19歲朝陽科大女大生（案2514）一起去夜唱，對此衛生局長黃昭郎表示無法證實，地方只能公布足跡。

▲南投20日確診足跡。（圖／南投縣政府提供）



南投縣防疫指揮官陳正昇則說，陽性個案是否列確診，待中央統一認定公布，縣府公布足跡從嚴示警，希望民眾落實戴口罩、勤洗手、酒精消毒，不要到處亂跑。