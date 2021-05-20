快訊／宏都拉斯傳為了中國疫苗要跟台灣斷交　外交部回應了

▲外交部長吳釗燮 。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

英國《金融時報》報導，我國位於中南美洲友邦宏都拉斯，可能為了取得中國大陸疫苗與台灣斷交。對此，外交部20日維持昨日回應的基調，強調宏國外交部有緊急向我方澄清，並重申台宏友好，而外交部也痛斥大陸罔顧宏國人民健康與人道需求的可恥行為。

根據外媒19日的報導指出，宏都拉斯所獲得的疫苗非常稀少，簽約購買的疫苗也都未到貨，宏都拉斯總統府部部長馬迪羅（Carlos Alberto Madero）就表示，宏都拉斯已求助華府，但至今什麼都沒收到。而如此一來，肯定會造成外交政策上的變化。

在此同時，宏都拉斯衛生部在10日也透過推特表示，將透過鄰國薩爾瓦多購買中國疫苗；而宏都拉斯總統葉南德茲也在11日表示，為取得迫切需要的疫苗，正考慮在中國設立商務辦事處。

對此，外交部20日維持19日回應的基調，重申台灣與宏都拉斯邦誼雖然近來因為新冠肺炎（COVID-19）疫苗問題引起各方關注，但是兩國政府已就疫苗等議題充分溝通，雙方願意繼續以互助合作精神，並結合理念相近國家的力量，共同努力克服抗疫的挑戰。

針對外媒相關報導，外交部表示，宏國外交部已即刻向我方澄清，並重申台宏兩國邦交穩固友好，目前各項嘉惠宏國人民福祉的雙邊合作計畫也都順暢執行。

對於中國大陸仍然企圖利用疫苗作為逼迫有急迫需求的國家進行政治及外交條件利益的交換，外交部痛批，這罔顧宏國人民健康與人道需求的可恥行為。

此外，外交部強調，樂見宏國政府宣布與輝瑞（Pfizer）藥廠簽署合約採購440萬劑疫苗，我方相信將有助於緩解宏國當前面臨的公衛危機處境。