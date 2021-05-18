1天死50醫！印度前線醫陷過勞悲劇　2波疫情「近千人喪命」

▲ 醫護人員大多未接種疫苗，面臨高染疫風險。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度18日通報26.3萬起新冠肺炎確診病例，被指已經度過最可怕的高峰，站在抗疫第一線的醫護人員卻仍身處高風險環境，光是16日一天，全國就有50名醫生死於新冠，疫情爆發至今已有近千人喪命，令前線醫護又焦慮又悲痛。

《新德里電視台》17日報導，德里巴哈杜上師醫院（Guru Teg Bahadur Hospital）專門收治新冠確診者，該院26歲初級住院醫師穆賈希德（Anas Mujahid）日前檢測呈陽性，數小時後便喪命，為印度今年來死於新冠肺炎的200多名醫生中最年輕的，留下他的父母和4名手足。

事隔一週，他的同事兼友人索哈爾（Aamir Sohail）仍無法走出喪友之痛。他說明，穆賈希德未接種疫苗，出現喉嚨痛等輕微症狀後接受檢測，檢出陽性不久後竟突然昏倒，顱內出血身亡，「這很令人震驚。他沒有併發症，他的父母也說，他從來沒有健康問題。」

索哈爾和院內許多醫護都沒有施打疫苗，因為必須經過上級許可等繁雜程序，預計未來幾天內會接種。他在上月確診新冠肺炎，症狀溫和，目前情況良好，因此很難理解穆賈希德為何「幾小時前看起來還好好的，卻突然出現嚴重症狀後死亡」。

印度2020年第一波疫情奪走736名醫生的性命，今年4月起的第二波疫情至今則有244人死亡，累計將近千人，其中僅3%已完整接種疫苗。印度疫苗開打經過5個月，全國僅66％保健工作者已完成施打。

印度醫學協會（IMA）對此表示，協會會員約35萬人，但印度有逾120萬名醫生，預估實際死亡人數恐怕不只千人。他們正盡一切努力鼓勵醫生接種疫苗，並強調醫生因人手不足必須連續工作48小時，過勞使病毒更加致命，呼籲政府採取措施保護醫護。

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