無薪支援雙北急診室！老師「1公告」讓護理生心寒：熱忱快被澆熄

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情急遽升溫，醫療資源緊繃，前線人員更忙翻，就有護理生無薪支援雙北急診室，原本滿腹熱忱的她，在收到老師的公告後，氣到無言以對，直呼「說實話，真的有種被丟包在台北的感覺！」不過，網友風向卻一面倒，認為老師所言不假，這就是現實。

一名網友在「爆怨2公社」轉PO截圖，表示「身邊朋友問我感想，我是覺得還沒踏入職場，卻要跟職場的前輩一樣面對風險，老師說這話真的不合適，他們是學生，沒薪水又要冒風險，一堆別人小孩死不完的想法，少在那邊聖人眼光，人家錢還沒賺到就可能要掰掰了。」

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只見老師在公告上提醒，「選擇護理，就要知道照護病人是我們的倫理守則，沒有逃離戰場的權利，就像軍人沒有權利逃離戰場。正當我們的伙伴前輩在戰場上堅持抗戰，作為護生要做的是學習做好防護，進入戰場學習和前輩們合作，共同作戰，為國人健康努力，而不是想著逃離。若你無法有這樣的理念，老師建議你們好好想想，護理是否適合你。」

▲護理生嘆，自己根本是無薪又超時的免費勞工。（圖／翻攝自爆怨2公社）

這番話讓護理生頗有微詞，直呼「已經氣到不知道該說什麼了耶！我們根本是無薪又超時工作的免費勞力，還要冒著超級大的染疫風險，現在雙北三級，遠在XX的老師還覺得我們只是不想實習？還說覺得嚴重可以延畢阿。」

她接著怒道，「雙北急診室欸！星期五來了一個發燒的病人，我還是進去急救室了阿，什麼叫做不想實習，面對TOCC不明的病人，我還是盡了自己的本分，但支持我這麼做的動力甚至不是薪水，只是那隨時都有可能會澆熄的護理熱忱，還有分數。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

對此，一派網友認為，老師說的是事實，「如果無法接受，其實現在轉系還來得及」、「老師說的是直白了點，不過是事實。若真的害怕想暫時離場，延畢確實也是個選項，等準備好再上。實習是課程的一部分，本來就沒薪水，要想拿醫護執照，這是必經過程」、「老師說的沒錯啊！就像警察遇到危險狀況，也可能需要開槍、搏鬥。如果會怕、只想逃跑，那還當什麼警察」、「風險一直存在，不管是護生或是護理師，學校老師只是陳述事實」。

但也有許多人鼓勵她，表示「老師只教理論與自我觀念，如何吸收，就看學生自己判斷了，有理想有抱負就衝，無法適應就停腳步觀望，各行各業都如此，只是這階段護理之壓力很大，加油囉同學」、「辛苦所有醫護人員了」。