快訊／新北宣布各機關分區分組辦公　企業應啟動異地、遠距上班

記者羅婉庭／新北報導

中央流行指揮中心指揮官陳時中15日宣布雙北升為三級防疫警戒，昨日一夜暴增180人確診，集中於台北市萬華、新北市蘆洲區。新北市政府宣佈啟動分組分區辦公，市府大樓進行人流管控。

新北市政府表示，全市各里里民活動全面暫停，維持學校基本上課、基本照顧外，其餘活動暫停，包括熊猴森公園即日起停止開放，其他公園遊戲器具、涼亭等加強清消，如無法有效管制人流必要時關閉。

新北市政府新聞局表示，市府大樓、各區公所及市府所屬機關辦公場所等洽公人流管控，區分辦公與為民服務區，洽公民眾暫停進入辦公區，為民服務鼓勵線上申辦，大樓出入落實實聯制，每日檢討，增加清消。

根據第三級警戒區域9大防疫指引，外出時全程佩戴口罩，避免不必要移動、活動或集會，並停止室内5人、室外10人以上的家庭聚會(同住者不計)和社交聚會，同時自我健康監測，有症狀應就醫。

另外，營業場所及洽公機關必須落實人流管制，戴口罩，保持社交距離；職場及工作處所遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施(如異地、遠距辦公彈性時間上班)。

全面禁止進香繞境活動、平安餐會、聚會，其他宗教活動實聯制。餐飲場所，應遵守實聯制、社交距離、隔板並採梅花座等防疫措施,無法落實則採外帶。婚、喪禮應落實實聯制、社交距離並加強清消，精簡公祭規模、禮廳人數分級，以及公共場域、大眾運輸加強清消。

▲新北市長侯友宜視察國中教育會考考場防疫情形。（圖／記者林敬旻攝）