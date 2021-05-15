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不斷更新／台中、苗栗也跟進！各縣市八大行業「停業」一次看

▲▼轄區驚傳牛郎涉及料討債，中山分局針對涉案牛郎店及轄區酒店進行稽查。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳羿妏／整理報導

國內本土疫情持續延燒，各縣市政府嚴陣以待，許多地方要求八大行業也要暫停營業，甚至加碼為「十大行業」暫停營業。對此，《ETtoday新聞雲》為讀者整理，各縣市八大、十大行業，或者十一行業的政策狀況。

依據相關規定，八大行業共分為舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、理容業、三溫暖業等行業，而某些縣市政府加碼匡列，則是匡列網咖業、夜店業、電子遊戲業等行業。

台北市：15日凌晨0點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

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新北市：15日凌晨0點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

基隆市：15日上午8點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

桃園市：15日0點宣導，晚上6點開始八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業。

新竹市：八大場所暫停營業，時間直到6月8日。

新竹縣：縣內並無八大行業登記、也沒有電影院，若有類似酒店、舞廳等有女陪侍的行業，只要做好防疫措施，就能恢復營業。

苗栗縣：15日晚間1800起，八大行業暫停營業至6月8日。

台中市：11大行業即日起暫停營業。

彰化縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

南投縣：擴大針對八大行業場所的輔導稽查，視疫情狀況滾動式修正防疫措施。

雲林縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

嘉義市：尚未宣布針對八大行業的新規定。

嘉義縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

台南市：尚未宣布針對八大行業的新規定。

高雄市：尚未宣布針對八大行業的新規定。

屏東縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

宜蘭縣：八大行業暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖、夜店業、成人用品零售業也暫停營業。

花蓮縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

台東縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

澎湖縣：加強稽查八大行業實聯制、量體溫與社交距離等，若未符合規定，將從重開罰，必要時勒令停業。

金門縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

連江縣：尚未宣布針對八大行業的新規定。

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