停電害停水！新北淡水、三芝、汐止「減壓大停水8小時」慘況分布圖

▲停電害停水！新北「減壓大停水8小時」慘況分布圖。（圖／台水公司）



記者許力方／綜合報導

台電公司高雄興達電廠13日下午2時37分因路竹路北超高壓變電所匯流排故障跳機，為確保電網安全，全台開始分區大停電400萬戶，台水公司位於新北加壓站受此影響，導致樹林全區、板橋溪崑地區、新莊西盛、三芝、淡水、汐止等區都實施區域減壓或停水，其中樹林、三芝、淡水最為慘烈，從下午開始一路沒有水用8小時。

台水第一區、第十二區管理處加壓站受停電影響，配合CD組分區停電，部分高地區將有短暫性減壓供水狀況。包含淡水局部地區從下午4時30分至深夜11時實施停水、降壓供水；汐止康寧街等地從晚間7時至凌晨0時降壓供水；三芝八賢里等周邊巷弄從下午3時30分至深夜11時停水、減壓供水；樹林、板橋溪崑、新莊西盛、桃園龜山迴龍地區一度停水，目前已經恢復。

淡水16:30－23:00

【停水地區】：中和里、 崁頂里 、樹興里、 鄧公里、民安里、民權里、屯山里、 埤島里、坪頂里、中興里、新生里 、幸福里 、賢孝里、水碓里、福德里、長庚里、文化里、新民里、 興仁里、 新興里、竹圍里、清文里 、油車里、新春里 、 蕃薯里、 北投里、 民生里 、草東里 、沙崙里、新義里、 義山里、水源里、八勢里 、協元里、北新里、 學府里 、 忠山里、忠寮里、 竿蓁里、永吉里 、正德里、 大庄里等一帶周邊巷弄。

【降壓地區】：中和里、 崁頂里 、樹興里、 鄧公里、民安里、民權里、屯山里、 埤島里、坪頂里、中興里、新生里 、幸福里 、賢孝里、水碓里、福德里、長庚里、文化里、新民里、 興仁里、 新興里、竹圍里、清文里 、油車里、新春里 、 蕃薯里、 北投里、 民生里 、草東里 、沙崙里、新義里、 義山里、水源里、八勢里 、協元里、北新里、 學府里 、 忠山里、忠寮里、 竿蓁里、永吉里 、正德里、 大庄里等一帶周邊巷弄。

汐止19:00－00:00

【降壓地區】：康寧街、汐萬路、明峰街、民族一~六街、瑞松街、祥雲街、福德一~三路、福德路、環河街、南陽街、湖前街、湖東街、同興路、原興路、樟樹一~二路、山光路、光復街、大同路、工建路、中興路、南興路、水源路、汐碇路、環山路

三芝15:30－23:00

【停水地區】：八賢里、埔頭里、古庄里、新庄里、埔坪里、茂長里、橫山里、錫板里、後厝里、福德里、圓山里、店子里、興華里一帶周邊巷弄。

【降壓地區】：八賢里、埔頭里、古庄里、新庄里、埔坪里、茂長里、橫山里、錫板里、後厝里、福德里、圓山里、店子里、興華里一帶周邊巷弄。

石門19:30－23:00

【停水地區】：草里里、茂林里、乾華里、尖鹿里、石門里、山溪里、老梅里、富基里、德茂里一帶周邊巷【降壓地區】：草里里、茂林里、乾華里、尖鹿里、石門里、山溪里、老梅里、富基里、德茂里一帶周邊巷弄。