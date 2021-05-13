快訊／全台大停電！興達廠跳電「事故原因」曝光

記者吳奕靖／高雄報導

台電興達電廠今（13日）下午2時因事故停機，造成系統供電能力不足，全台多處地區大停電。稍早，事故原因也隨之曝光！

▲興達火力發電廠。（圖／民眾提供，下同）

根據消息指出，興達電廠因外部輸配線路故障，導致電廠電力無法輸出，機組也此跳脫以維護電力系統穩定，其中興一機緊急降載，另興達汽力機組、興二號及興四號機立即跳脫，複循環也降載一半。

台電高雄公司回應，目前全台進行緊急分區第一輪停限電：15：00～15：50，高雄區處停電範圍查明後會儘快公布。