松山之亂完整對話還原！超扯內幕全曝　巡佐嘆：老大對不起害了您

▲松山之亂，左起為前中崙派出所長許書桓，台北市警局長陳嘉昌，前松山分局長林志誠。（圖／毅傳媒提供）

圖、文／毅傳媒

上月16日松山之亂爆發，全案今日（11日）偵結。台北市警察局長陳嘉昌、前中崙派出所所長許書桓、前松山分局局長林志誠及巡佐傅榮光的對話內容曝光，《毅傳媒》將當時對話內容還原，驚見林志誠試圖將此事件「河蟹處理」的說詞，相當荒謬。

涉犯滅證罪的許書桓、巡佐傅榮光獲緩起訴處分，兩人庭訊時，向主任檢察官張智堯表示，「真的很後悔，真的很傻、很傻，沒有想到會發生這種事！」

▲松山之亂對話還原。（圖／毅傳媒提供，下同）

許書桓當時傳訊給林志誠「報告分局長，因警察局公關室通報4月19日（一）11時30分於新胡同魚菜餐廳與各大媒體大夜記者餐敘，故請示職當日是否調整輪休或請假，以避免餐敘有飲酒狀況。」

林志誠當時回傳「當日已說好不喝酒。」許書桓則回「收到，那就應該沒問題，差點被警務正恐嚇。」林志誠則回答「公關室主任說的。」最後許書桓還俏皮回傳「饅頭人」比讚的貼圖！自認為能輕鬆瞞過林志誠，欺瞞上級的行為相當荒謬。

許書桓等人在滅證當下沒回報，還大膽回傳Line貼圖欺騙主管。案發5天後，此事被爆料在「靠北警察」臉書，但隔天警方又依據黑幫成員留下的資料，在分局門口前上演大和解的握手戲碼；等到紙包不住火了，許才終於坦承犯行。