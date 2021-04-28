快訊／北市林森南路車禍！　賓士左轉「直行騎士慘噴進車底」

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市中正區林森南路28日下午發生一起車禍意外！一名機車騎士與一輛賓士休旅車發生碰撞，騎士跌倒卡在車底，民眾發現趕緊報警。消防人員抵達現場，用破壞器材將騎士救出，傷者意識清楚由救護人員送醫。

▲▼台北市林森南路28日發生一起車禍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

目擊民眾表示，當時休旅車從旁邊停車場出口出來，要左轉到對向車道，休旅車整台車擋住車道，直行的機車騎士發現煞車不及正個人撞上去，騎士摔到車底受困。警方將調閱路口監視器釐清車禍原因。