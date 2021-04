慢跑赫見手榴彈！她急call拆彈小組出動　意外「摸到假陽具」

▲手榴彈。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/編譯

距離第二次世界大戰結束已超過75年,但直至今日,在德國仍然有許多當時被遺留下的軍火彈藥。一名德國女子26日在森林中慢跑時,看見地上有顆手榴彈,防爆小組獲報前往拆彈,打開包裝袋後才發現,這個外型幾乎與手榴彈相同的可疑物品,竟然是作為情趣用品的「假陽具 」。

