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慢跑赫見手榴彈！她急call拆彈小組出動　意外「摸到假陽具」

▲▼手榴彈示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲手榴彈。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

距離第二次世界大戰結束已超過75年，但直至今日，在德國仍然有許多當時被遺留下的軍火彈藥。一名德國女子26日在森林中慢跑時，看見地上有顆手榴彈，防爆小組獲報前往拆彈，打開包裝袋後才發現，這個外型幾乎與手榴彈相同的可疑物品，竟然是作為情趣用品的「假陽具 」。

根據《每日郵報》報導，德國巴伐利亞邦一名女子26日在靠近奧地利與捷克邊境的帕紹市（Passau）一處森林慢跑，卻在草叢中發現一個裝有手榴彈的透明袋，便立刻向當局報案。警方獲報之後，派遣防爆小組全副武裝前往現場，結果竟然在袋子裡面找出保險套與潤滑劑，推測應該不是真的手榴彈。

果不其然，拆彈人員隨後發現，這顆被認為是手榴彈的可疑物品根本不會爆炸，因為它是一個手榴彈造型的「矽膠假陽具」。警方受訪表示，不排除是有人想要扔掉這些物品，但卻未將其丟棄至垃圾桶。上周，德國南部曼海姆市（Mannheim）一名建築工發現了一枚重達500公斤的二戰空用炸彈，後來被證實是在前美軍軍營中發現的，當時至少出動150名警力協助拆彈。

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