「我舅舅是羅福助」　國北教大校長遭控如黑道：我要找他修理你

▲陳慶和（前左2）帶著學務長（前左1）主祕（前右2）直闖教授研究室，宛如黑道尋仇。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國立台北教育大學校長陳慶和遭控因不滿推薦的教師人選被質疑，竟打電話辱罵2名反對的教授，還換上帽T，帶著2名主管直闖另1名教授的研究室出言恐嚇。H教授事後通報校安中心，教育部進行調查，陳慶和與主祕、學務長否認恐嚇，還反咬H教授是因去年校長選舉恩怨，才挾怨報復、惡意栽贓，但當教育部要求陳慶和解釋帶人至研究室找H教授的原因，陳卻說法反覆。

1名K老師透露，陳校長起初向教育部表示因為W姓院長要他與H教授談合作案，他才會到研究室找H教授，但W姓院長否認，陳才改口稱是他自己要談合作，事後又以「想找H教授溝通」當作理由，前後說法不一。

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針對陳慶和指控H教授是因去年校長選舉恩怨，才挾怨報復、惡意栽贓，K老師也說：「根本是張冠李戴，選舉不關H教授的事，卻被陳拿來帶風向、抹黑，單就這一點，就覺得他人很不老實，真的很糟糕。」

事實上，陳慶和的爭議還不只於此。1名W老師表示，陳之前當教授時，曾在球場與其他老師發生衝突，當時他還越過球網怒嗆對方：「我舅舅是羅福助，我要找他修理你！」多名老師都曾目睹。

W老師說，陳慶和去年8月當上校長，氣焰更囂張，不但常在會議上嗆聲其他老師，甚至無預警拆除花了200萬元打造的控制室，有人在臉書社團「黑特國北4.0」形容他是土皇帝，大家覺得貼切，後來變成他私下的綽號。



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