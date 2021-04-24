國軍士官扮暖男「約辣妹摩鐵休息」　進房伸爪！發現有女友告性侵

▲身材皎好的女網友小花（化名），指控遭職業軍人阿明（化名）性侵。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

南部一名職業軍人阿明（化名）先前透過臉書，主動搭訕一名女子小花（化名），二人相約看日出，事後阿明開車載小花前往摩鐵休息，並再三保證不會對她亂來，小花不疑有他，豈料遭阿明硬上得逞，小花不甘受辱報警提告，檢方日前依妨害性自主罪嫌起訴阿明。

身材皎好的小花告訴本刊，4年前她與阿明的朋友發生糾紛，阿明一時好奇，透過臉書找上她，二人開始有了聯繫。小花說，阿明佯稱單身，還說他在軍中擔任士官長，加上阿明談吐風趣幽默，時不時會對她噓寒問暖，讓她覺得對方是一個不錯的朋友，答應與阿明出遊，沒想到卻遭對方性侵。

小花透露，他與阿明在臉書聊了1年多後，某日她因心情不佳，阿明提議一同看日出，邀她外出散心解悶，沒想太多的小花於是答應阿明的邀約，看完日出後，阿明載小花回家，突然表示想跟小花再聊一下，二人經過商量，一同驅車前往高雄某摩鐵休息，小花當時還開玩笑地向阿明說：「你應該不會對我亂來吧？」阿明還掛保證沒有不軌的想法，才讓小花放心陪同前往，沒想到一語成讖，讓小花痛苦至今。

小花說：「進房後，二人一開始還有說有笑，但阿明突然將我強壓在床上，我試著掙扎、大喊，但是沒人回應，阿明的力氣很大，我沒辦法反抗，加上先前我曾被其他男性友人施暴，我擔心阿明像對方一樣惱羞成怒對我下毒手，只好被迫就範。」

小花表示，事後她質問阿明為何對她伸出狼手，阿明使出哀兵政策，希望小花不要報警，也不要跟軍方投訴，否則他的鐵飯碗會因此不保，並表示日後會關心陪伴小花，希望對方不再追究，小花一時心軟，選擇原諒阿明，卻發現阿明滿口謊言，非但不是士官長，還有一名交往多年的女友，怒將阿明的惡行po上臉書社團「爆怨公社」並報警提告，阿明看到po文後，反告小花妨害名譽，但法院審理後判小花無罪。

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