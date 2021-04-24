　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國軍士官扮暖男「約辣妹摩鐵休息」　進房伸爪！發現有女友告性侵

身材皎好的女網友小花（化名），指控遭職業軍人阿明（化名）性侵。（讀者提供）

▲身材皎好的女網友小花（化名），指控遭職業軍人阿明（化名）性侵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

南部一名職業軍人阿明（化名）先前透過臉書，主動搭訕一名女子小花（化名），二人相約看日出，事後阿明開車載小花前往摩鐵休息，並再三保證不會對她亂來，小花不疑有他，豈料遭阿明硬上得逞，小花不甘受辱報警提告，檢方日前依妨害性自主罪嫌起訴阿明。

身材皎好的小花告訴本刊，4年前她與阿明的朋友發生糾紛，阿明一時好奇，透過臉書找上她，二人開始有了聯繫。小花說，阿明佯稱單身，還說他在軍中擔任士官長，加上阿明談吐風趣幽默，時不時會對她噓寒問暖，讓她覺得對方是一個不錯的朋友，答應與阿明出遊，沒想到卻遭對方性侵。

小花透露，他與阿明在臉書聊了1年多後，某日她因心情不佳，阿明提議一同看日出，邀她外出散心解悶，沒想太多的小花於是答應阿明的邀約，看完日出後，阿明載小花回家，突然表示想跟小花再聊一下，二人經過商量，一同驅車前往高雄某摩鐵休息，小花當時還開玩笑地向阿明說：「你應該不會對我亂來吧？」阿明還掛保證沒有不軌的想法，才讓小花放心陪同前往，沒想到一語成讖，讓小花痛苦至今。

小花說：「進房後，二人一開始還有說有笑，但阿明突然將我強壓在床上，我試著掙扎、大喊，但是沒人回應，阿明的力氣很大，我沒辦法反抗，加上先前我曾被其他男性友人施暴，我擔心阿明像對方一樣惱羞成怒對我下毒手，只好被迫就範。」

小花表示，事後她質問阿明為何對她伸出狼手，阿明使出哀兵政策，希望小花不要報警，也不要跟軍方投訴，否則他的鐵飯碗會因此不保，並表示日後會關心陪伴小花，希望對方不再追究，小花一時心軟，選擇原諒阿明，卻發現阿明滿口謊言，非但不是士官長，還有一名交往多年的女友，怒將阿明的惡行po上臉書社團「爆怨公社」並報警提告，阿明看到po文後，反告小花妨害名譽，但法院審理後判小花無罪。

小花（化名）遭阿明（化名）提告，獲不起訴。（讀者提供）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【國軍再爆性醜聞2】為脫罪辯「女友是砲友」　國軍士官：交由司法處理
妻子撞見丈夫帶女人回家　拿保險金50萬當報酬買凶殺人
【法學教授騙財色】美女主管指控教授始亂終棄　楊智傑提告結果出爐

ET快訊
高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了
曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝
春雨明天報到！一圖看「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨
快訊／印尼53人潛艦失聯　軍方終於找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南槍殺2死兇手起底　熱情陽光男突轉性！友驚：同歸於盡太激烈

陳屍防疫旅館確診！飯店人員＋警消共7人　自主管理14天

7歲柔道童被黑牌教練摔腦死　台中柔道協會：跟沒有教練證無關

7歲柔道童腦重傷　師落淚校長求奇蹟：「瑪利歐」是孩子王

高雄內門傳火燒山！直升機載湖水灌救　火勢延燒26小時「滅不了」　

負債、低收又懷老6　「竹北劫囚」女主為愛亡命21小時代價曝

獨／珠寶行涉借貨轉售典當　2盤商也遭殃怒批「一隻羊剝三層皮」

獨／珠寶行夫妻收錢不給貨　藍寶戒、祖母綠千萬寶石涉挪用典當

賭客出老千…慘遭動私刑拘禁！想逃跑「卻從12F墜落亡」

7歲童下跪「澆不熄柔道精神」！恐怖教練教學畫面曝　網轟：殺人犯

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

周杰倫伴奏王力宏「世紀合體」唱《唯一》　黑人超狂人脈再現「最有誠意的生日禮物」

台南槍殺2死兇手起底　熱情陽光男突轉性！友驚：同歸於盡太激烈

陳屍防疫旅館確診！飯店人員＋警消共7人　自主管理14天

7歲柔道童被黑牌教練摔腦死　台中柔道協會：跟沒有教練證無關

7歲柔道童腦重傷　師落淚校長求奇蹟：「瑪利歐」是孩子王

高雄內門傳火燒山！直升機載湖水灌救　火勢延燒26小時「滅不了」　

負債、低收又懷老6　「竹北劫囚」女主為愛亡命21小時代價曝

獨／珠寶行涉借貨轉售典當　2盤商也遭殃怒批「一隻羊剝三層皮」

獨／珠寶行夫妻收錢不給貨　藍寶戒、祖母綠千萬寶石涉挪用典當

賭客出老千…慘遭動私刑拘禁！想逃跑「卻從12F墜落亡」

7歲童下跪「澆不熄柔道精神」！恐怖教練教學畫面曝　網轟：殺人犯

龍星涼驚感染新冠病毒！　上週同台超大咖女神

陳家駒陽春砲！江坤宇二壘安添分　兄弟3局2比0領先味全龍

「襯衫」怎麼紮是一門學問！3種方法變換造型　還能遮肉顯腿長

台中7歲童練柔道遭摔腦死　盧秀燕：「追究到底」全力協助家屬

核災影響引憂！研究揭突變遺傳後代機率低　受高輻射者罹癌風險高

高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了，把時間拿來烤肉

上任後首次！菅義偉赴醫院體檢　運動習慣曝：每天仰臥起坐100下

肉超嫩還有入味大腸！台中新開麵線專賣必吃「麵線+香雞排」組合

南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！2次視訊會議完成簽約　可供近億人施打

檢疫措施放寬5天「5機師確診」　感染醫嘆：3天居家檢疫還是太短

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

社會熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

驚悚畫面曝！工人狂奔跨越月台　下秒遭列車猛撞重傷

7歲男童哭求仍被狂摔腦死！柔道教練冷回：別裝

中壢警違法臨檢女師還上銬　檢察官要辦了

59歲失業父獨養4歲女兒　每天靠一碗白飯度日！

即／連摔7歲童27次害腦死！　柔道教練複訊後請回

冷血柔道教練起底　六段實力連摔7歲童腦死

獨／柔道教練：代誌堵著啊！負該負的責任

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面