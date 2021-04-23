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壽險公會推「一條龍」理賠申請！　 5月北市醫院先開跑

▲壽險公會推「一條龍」理賠申請，5月北市醫院先開跑。（圖／記者陳依旻攝）

▲壽險公會推「一條龍」理賠申請，5月北市醫院先開跑。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

未來住院或手術要申請理賠，不用再一家一家保險公司去申請、送件。壽險公會為提升保險便民服務，今（23）日宣佈建構「保險理賠醫起通」，保戶只需於任一公司提出契約變更、醫療險理賠申請，就能免除需向不同公司分别申請，減省民眾申辦醫療資料的流程，服務將於5月３日上線。

壽險公會表示，統計台灣民眾每人身上平均擁有2張以上之保單，若民眾身上同時擁有多家保險公司的保單，申請醫療理賠時，必須一家家個別申請，投保越多，手續愈繁瑣，在臺北市政府支持舆積極協助下，「保險理賠醫起通」誕生。

提供保戶更好的服務體驗之餘，壽險公會指出，也關注民眾的個人資料保護安全，因此，透過區塊鏈技術建構「保險理賠醫起通」創新平台並委託中華電信進行開發，區塊鏈技術具有去中心化、匿名性、不可篡改、可追溯、加密等特性，讓民眾個資在加密保護的安全、互信的環境中完成跨機關、跨產業的資料交換。

未來民眾不用擔心個資外洩，只要「單一提出申請，文件就能互通」，5月3日上線，新服務將持續擴及至更多醫療院所及保險業者，壽險公會期許未來在醫療保險理賠事項手續上提供更快速、便捷、友善的申辦環境，民眾未來可以不再為理賠事項奔波。

兩步驟就可以使用「保險理賠醫起通」；第一，在合作的醫院櫃檯，完成診斷證明書、費用證明等資料的申請同意書；第二，向其投保的保險公司，透過行動服務、網站網頁或App提出理賠申請；民眾完成兩步驟後，平台就會通知其他已投保的保險公司。

壽險公會在2021年正式推出「保全／理賠聯盟鏈」後，今日再推出「保險理賠醫起通」服務， 首波上線的保險公司包括台灣人壽、保誠人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、第一金人壽、富邦人壽、元大人壽、全球人壽、富邦產險、國泰世紀產險；之後台銀人壽、宏泰人壽、安聯人壽、中華郵政、保德信國際人壽、和泰產物、泰安產物等也會陸續上線。

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