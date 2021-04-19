「防疫保單」2.0！　國壽新推施打疫苗享保險金額增加機制

▲「防疫保單」2.0，國壽推出接種疫苗享保險金額增加機制。（圖／國泰人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

疫情指揮中心最新數據顯示，目前約3.2萬名國人已施打疫苗，隨著疫情到了接種疫苗的階段，壽險業者響應政府政策，推廣疾病預防概念，首創在保單中加入接種指定疫苗，就能享有保險金額增加的機制。

國泰人壽於今年3月31日開辦「國泰人壽心安逸疾病預防附加條款」，將原本熱銷的防疫保單「國泰人壽心安逸一年定期住院日額健康保險(以下稱心安逸)」免手續直接升級，自3月31日後，無論是新投保或已經投保「心安逸」之有效契約，保戶只要在申請住院保險給付時，檢具主契約生效日起至當次住院(不含住院當日)前的「疫苗接種」或「癌症篩檢」證明文件，當次住院保險金增額10%給付，藉此鼓勵保戶定期接種疫苗及癌症篩檢，落實健康管理。

國人防疫風險意識提高，「心安逸」自去年3月開辦以來，因為高CP值的保險特性，至今已熱銷約12萬件，是壽險業銷售件數最多的防疫保單；以15歲男性投保一年期，保險金額1,000元，年繳保險費930元為例，每日可擁有1,000至2,000元的住院保障、入住加護病房或燒燙傷病房（含因疫情入住負壓隔離病房）每日再給付3,000元，換算下來每日保險費不到3元，就可以擁有基礎的住院醫療保障；舉例來說，倘若不幸因疫情入住負壓隔離病房10日，即可申領4萬元的保險給付，若能檢具當次住院（不含住院當日）前曾「疫苗接種」或「癌症篩檢」證明文件，則增額給付4,000元，使保障具有加乘效果，且當年度保障有效期間內，若有符合增額給付條件時，仍可再次申領當次住院保險金增額給付。



國泰人壽指出，「國泰人壽心安逸疾病預防附加條款」所指定接種的疫苗包括經主管機關查驗登記並核准使用之預防流行性感冒、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）或肺炎鏈球菌感染之疫苗，而指定的癌症篩檢則是以衛生福利部國民健康署所推廣的乳癌、子宮頸癌、大腸癌或口腔癌之四項癌症篩檢，只要符合其中任何一項就可享有保險金增額給付，讓保戶不但能夠預防疾病的發生還可以增加保障，但國泰人壽也特別提醒「心安逸」為一年期保險商品，須在一年的契約有效期間內接種疫苗或癌症篩檢才符合增額給付條件。

牛津AZ疫苗開打一陣子，「疫苗險」正式開賣，金管會目前核准富邦產險、安達產險的疫苗險，未來民眾若擔心施打疫苗後產生副作用，就可特別針對此狀況投保；富邦產險表示，本次推出的國內首張「疫苗保單」，3歲以上民眾皆可投保，續保可至75歲，不分性別職業單一費率，無等待期投保最快翌日就能生效，且保險期間內每人接種疫苗劑量或種類皆無上限，保險內容包含「疫苗不良事件費用補償保險」與「法定傳染病疫苗預防保障補償保險」兩種保障。「疫苗不良事件費用補償保險」不僅適用新冠肺炎（COVID-19）、流感疫苗，更包含所有在台灣合格且於境內施打的預防疫苗；若民眾於接種上述疫苗後14日內發生疫苗不良事件而住院時，「疫苗不良事件費用補償保險」將提供定額住院生活補償，該次住院日數達5日(含)以上時另提供增額補償。

「疫苗保單」也提供法定傳染病疫苗預防補償，若客戶已接種法定傳染病疫苗，卻於180日內仍確診罹患該法定傳染病，「法定傳染病疫苗預防保障補償保險」將立即給付補償。以投保富邦產險「疫起守護」專案商品的保戶為例，在加購「疫苗保單」後，不但享有法定傳染病隔離與就醫保障，還能填補疫苗接種後可能發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷；富邦產險提醒，因每人體質與對疫苗的反應不同，在接種疫苗前須詳加了解接種注意事項，並由醫生評估是否適合接種，現階段除了相對迫切性較高的防疫與醫療相關人員、各類服務業人員、必要出國工作者及免疫力較低的中高齡族群等外，後續待國內疫苗充足後，建議年輕族群也可評估增加疫苗保障，避免因施打疫苗所致不良反應，而產生醫療費用或生活不便等困境。目前各國都已開始施打疫苗，若能藉由群體免疫範圍的擴大，降低疫情的傳播率，儘速實現「群體免疫」才有可能早日解封國境。

安達產物推出的「嚴重特殊傳染性肺炎疫苗接種保障綜合保險」一年保費226元，16-70歲都可承保，若接種疫苗90天內發生不良反應，經醫生診斷需住院診療提供一般住院日額保險，一天3000元、最多理賠14天；加護病房住院一次給3萬元，若因此身故，則補助30萬元喪葬費用。疫苗接種次數以2次為限。