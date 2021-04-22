陶喆老婆看Jolin演唱會「集體摘口罩」狂歡！　指揮中心回應了

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

蔡依林（Jolin）昨晚（21日）在台北小巨蛋舉辦「Ugly Beauty」演唱會，開唱期間也曾提醒歌迷「口罩有沒有戴好」，但陶喆老婆Penny（江佩蓉）卻被抓包與一群友人在包廂內未戴口罩，挨轟成為防疫破口。對此，指揮中心表示，台灣可以維持社區沒有傳播，就是民眾相當遵守戴口罩措施，因此還是希望民眾務必戴好口罩。

針對Penny與友人未依規定全程戴口罩一事，蔡依林演唱會主辦單位「超級圓頂」回應：「我們在活動前，有工作人員舉牌呼籲進場欣賞演唱會的民眾，需全程配戴口罩，進場的同時，電視牆也有輪播宣導，未來4場，也會更加嚴格進行勸導。」對於包廂民眾沒戴口罩一事，主辦單位說：「會加派工作人員巡視包廂，勸導包廂民眾也要戴上口。」

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針對未戴口罩一事，莊人祥表示，演唱會或是人潮聚集地方，還是都要戴口罩，這部分主要是因為雖然國內目前還算安全，尤其先前台灣有自己做研究，台灣可以維持沒有社區傳播，除了疫調、個案追蹤、居家隔離，另外就是社區民眾都願意遵守戴口罩和社交距離，所以接種數還沒到達一定規模前，民眾千萬不能鬆懈。