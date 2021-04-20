帶已婚護理師開房！名醫挨告扯喊「對她有救父之恩」：是她追我的

▲蔡姓名醫偷吃已婚護理師，還辯稱是對方追求他，法官判他須賠償對方丈夫80萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳韻如／宜蘭報導

蔡姓名醫與一名已婚的護理師小君（化名）發生婚外情，並二度上摩鐵開房間。2人姦情曝光之後，小君丈夫氣得對蔡男提告求償，因此獲賠80萬元。不過，蔡男認為賠償金額太高，主張自己對小君有救父之恩，是小君追求他，2人才會通姦，且小君也只賠他老婆10萬元，因此提出上訴，但仍遭到二審法官駁回。

小君丈夫提告並提出對話紀錄主張，蔡男明知小君是有夫之婦，卻仍在2017年6初、8月底一同上摩鐵開房間，嚴重侵害了他的配偶權，導致他精神受到極大痛苦，因此對蔡男提告求償。

對此，蔡男否認小君丈夫指控，辯稱，對方未能證明自己與小君有性器接合的事實，並指控對方所出示的對話紀錄證據是偽造的，請求法官駁回小君丈夫之訴。不過，一審法官審理時，小君也出面作證，表示其丈夫所述屬實，法官因此認定蔡男侵害小君丈夫配偶權，最終判賠80萬元。

對於判決結果，蔡男不服，認為是小君跟其丈夫聯合起來「詐欺」，但法官則認定，2人曾發生性行為是事實，實在沒有再傳喚證人的必要。

蔡男事後上訴二審，堅稱是因為自己曾救了其父親一命，小君之後對他百般追求，他才會跟小君發生婚外情。再者，事發後，他的妻子也對小君求償，而法官只判小君要賠償他妻子10萬元，但他卻得賠償小君丈夫80萬元，實在太高。

二審法官審理時，蔡男不斷重複自己對小君有救父之恩，還認為賠10萬就夠了，但法官認為，醫師救治病患本來就是他應盡的責任，蔡男實在不該以曾救治病患或遭到小君追求為由，來合理化他的不法行為。

二審法官表示，蔡男與小君的身分地位不同，一人身為醫師，一人則是護理師，經濟情形也不同，造成對方配偶的精神痛苦程度也應是個別情況而定，不能拿來相比，再者，蔡男為了呈一時肉慾之快，已重創小君丈夫的婚姻，最終駁回上訴。全案確定。

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