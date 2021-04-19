加州男接收舊手機　2年後換來保時捷敞篷車！14次交易全靠1網站

▲史蒂芬歐提斯在17歲就讀高中時，就是全校唯一開著保時捷敞篷車到校的學生。（圖／示意圖／pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國加州男子史蒂芬歐提斯（Steven Ortiz）早在15歲那年，從朋友手上獲得一台舊手機，沒想到歷經2年時間、總計14次交易，換來一台保時捷敞篷車。事實上，他的故事早在2020年就登上新聞媒體版面，近來再度受到關注。

綜合LADbible等外媒報導，史蒂芬歐提斯在17歲就讀高中時，就是全校唯一開著保時捷敞篷車到校的學生，但這部車並非父母所買，全憑藉他的努力得來。

史蒂芬歐提斯當年透露，當年從朋友手中得來一台舊手機後，他透過「Craigslist」網站平台與其他用戶進行一系列交易，每天花費5至6小時尋找想要的商品，先用舊手機換了新機後，再用新機換取iPod Touch，接著把iPod Touch換來MacBook Pro等商品。

而這一切對當年15歲的史蒂芬歐提斯只是開始，他利用類似模式依序換來多種類型的車，最終拿到1975年的福特Bronco。也多虧有了這台福特Bronco，他在17歲這年成功換來一台2000年保時捷Boxster S。

事實上，史蒂芬歐提斯多年來以30美元的價錢向朋友收購不要的舊手機，並透過網路以3倍的價碼轉售，一旦父母需要新的洗衣機等商品時，就會在Craigslist網站尋找划算交易。每種商品對不同的人來說，有著不一樣的價值，而他也是利用此一道理，用較不值錢的東西來換取客觀價值更高的物品。

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