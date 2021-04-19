醫院辦AZ疫苗接種比賽！　陳時中：獎勵沒問題，苛扣不可以

▲高雄民生醫院遭投訴舉辦AZ疫苗分組接種比賽。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

高雄民生醫院遭投訴舉辦AZ疫苗分組接種比賽，甚至提供獎金給施打率高的組別，讓不少醫護抱怨這是強迫施打。國民黨立委蔣萬安今也提出有醫護擔心沒接種會被扣獎金、影響考績，對此，衛福部部長陳時中直言「獎勵沒問題，苛扣不可以。」

高雄民生醫院舉辦AZ接種比賽，引發社會關注，陳時中今在立法院衛環會備質詢也多次被問及此事，他表示「基本上醫院不是強逼方式，我們就不反對，實施細節如果引發擔憂，可以跟我們反應。」蔣萬安接著直問「醫院用這種方式提供疫苗接種率，就是凸顯醫護施打意願不高。陳時中也直回「全國大家施打意願都不高！」

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蔣萬安強調「施打意願不高應該針對問題解決，透過消除疑慮方式，不應該用獎金方式提高施打意願。」陳時中則說，醫院認為提高施打率，對病人、院方保護是有幫助的，利用誘因增加施打意願，「我相信院內一定會衛教各種疫苗的副作用、不良反應和效益，但其實不管是AZ、BNT和莫德納等，副作用都差不多，沒有誰比誰高。」

但蔣萬安接著拿出醫院公告唸出「督導醫院醫事職登人員務必完成接種」；蔣萬安痛批「已經有醫護反應明明是自願施打，卻發公文命令？更有人也說擔心牽涉到獎金和年底考績。」並直接反問陳時中「你能接受嗎？」

針對醫護擔心不接種疫苗會影響獎金和考績一事，陳時中再次強調「這是過慮了，絕對不允許醫院扣獎金，考績也不會受到影響，我們會督導，獎勵沒問題，苛扣不可以。」