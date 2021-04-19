自費疫苗打氣夯！台大「預約滿到下月初」　馬偕前4天已有600人

▲台大醫院自費新冠疫苗預約至5/3都額滿。（圖／截自台大醫院）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗自費接種超搶手！提供自費服務醫院今日上午開放預約，台大醫院不到兩個小時，至下月初（5/3）的自費接種門診已經全滿，估計有接近600人預約；台北馬偕情況也相當，本週三開放至週六短短4天已經有600人預約準備自費打疫苗。

新冠疫苗公費接種3月22日開打以來打氣一直無法拉升，每天接種僅約千劑，目前為止累積接種約3.2萬多人，適用對象也從第一優先的醫護人員至今已經開放至第四類對象。不過，在非公費對象的一般民眾卻相對顯得積極，指揮中心規劃本週三開放自費接種，今日開放預約才半天時間已經有不少民眾上網登記。

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▲台大醫院接種AZ疫苗，資料照。（圖／台大醫院提供）

台大醫院表示，旅遊醫學門診因應自費接種新冠疫苗特別另開一診，每天接受60個名額打疫苗，院內預約系統開放一週內的預約，在中午12點之前，4月21日至5月3日9天都已經額滿，換算已經有540人預約接種。後續視運作狀況進一步評估是否加開下午診。

台北馬偕方面，家醫科旅遊醫學門診每天上下午安排3~4診，每診名額60人，自費預約結算至24日（週六）已經有近600人登記，情況也相當踴躍。

AZ疫苗屬於多包裝劑型，每瓶要提供約10人接種，預約安排就變得相當重要。有台大醫院院內人士憂心表示，很害怕有亂搶號情況，希望真的有需要再來預約，避免接種安排上的困難。