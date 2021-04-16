李義祥違法施工關鍵曝！「進度落後12％」　搶連假進場竟釀慘劇

記者黃彥傑、林昱萱／花蓮報導

太魯閣號408車次2日遭滑落邊坡的工程車撞上，釀成49死、超過200人輕重傷的慘劇，「義祥工業」負責人李義祥、外籍移工「阿好」16日分別被以過失致死罪嫌起訴。對此，李義祥違法於連假時施工的主因也隨之曝光。

▲花蓮地檢署公布太魯閣號案簡報內容。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

檢方調查發現，聯○大地公司派駐工地之監造的李姓主任每日均應填具公共工程監造報表，並據實填載工程進度，而他在明知李義祥施工進度嚴重落後的情況下，為免監造報表所呈現之實際施工進度落後於預定施工進度過多，遭台鐵局查核，竟基於業務登載不實文書並持以行使之接續犯意，於110年1月至3月間，製作監造報表，偽填施工進度為95.21%至98.36%，並提交與中○公司。

不過，直到同年2月28日止，李義祥的實際施工進度僅約為88%，整整落後了整體完工進度12%，極有可能是因為此緣故，李義祥擔心會遭到罰款，才會趕在連假時，違法偷偷進行施工。據了解，台鐵先前也指出，按規定施工延宕一天罰合約金額的千分之一，累計上限是合約的兩成。若以該合約1.2億計算，千分之一就是每天多12萬。

此外，檢方也查出，李義祥自己有一間營造公司，一位林姓被告其時有土木包，但他們都不具備甲等綜合營造業資格，為了得到標案，他們就去找東o營造的黃姓父子，向這間公司借牌投標、後來得到了這個標案，投標的過程中，押標金以及相關投標文件，都是李、林姓被告去製作的，得標後他們就去做這個工程，這部分會違反政府採購法的借牌的罪嫌。

李義祥等人的行徑，釀成太魯閣號49人死亡、200人受傷的慘劇，而案發之後，又位於第一時間通報，誇張的行徑也讓檢察官痛罵，清明連假本是家人歡樂團聚、慎終追遠之時刻，而408車次為實名制列車，乘客選擇搭乘此一早班車輛，無非希望能盡快返鄉與親友團圓，卻因被告極度違背專業、輕率之行為，導致天人永隔，造成家屬永遠無法磨滅之痛楚。

▲李義祥被依法起訴。（圖／記者陳以昇攝）