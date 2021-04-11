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逾5成年輕人佈署長照險　壽險業者建議挑選時不得不注意的兩件事！

▲逾5成年輕人佈署長照險，壽險業者建議挑選時不得不注意的兩件事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲逾5成年輕人佈署長照險，壽險業者建議挑選時不得不注意的兩件事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

衛福部推估，台灣到民國119年，對長照型住宿需求人數會達到17.5萬人，還有4.2萬個床數需要布建，雖然行政院通過長期照顧服務法部分條文修正草案，送立院審議，讓設有長照相關科系的私立高中以上學校得設立住宿式長照機構，但大部分民眾擔心的是，床位充足之後，費用仍是大問題，這時候長照險就顯得很重要，但前提是醫療險、意外險實支實付要先買齊。

坊間長照機構１個月須支付的費用近4萬元，尿布、看護墊、洗衣及伙食另計，看護1天2,000元，一個月就6萬元，加起來10萬元跑不掉，不過，許多民眾談到「長照險」，會覺得「保費非常昂貴」，其實不然，因為真正發生問題的時候，它的投報率其實非常高，當被保人喪失自理生活能力時，長期看護險會定期給付保險金，提供被保險人看護費用上的補助。

2025年即將迎來超高齡社會，衛福部統計長照需求人口將破100萬人，全台也有超過231萬人因照顧家人影響到工作，面對高達五分之一踩到長照地雷的機率，趁年輕及早規劃長照保障才是最有利的風險轉嫁方式；長照風險日益受到重視，據一間壽險公司內部資料統計，近年投保長照險中，超過5成為20到39歲年輕人，顯示長照議題已在年輕世代發酵；因此，壽險業者也開始超前部署長照保障，並特別針對年輕世代推出長照專案，讓年輕世代可依據預算不同選擇定期或終身的長照保障，「其中，一天不到3元，享有最高領取1,041萬元長照金」。

以30歲女性投保保額5萬元的10年定期長期照顧定期健康保險，附加定期健康保險附約（保額1萬元）為例，年繳保險費1,040元，最高總領1,041萬元保險金，假設在保障期間內因疾病或意外持續符合保單條款約定的長期照顧狀態，可先領一次給付的保險金81萬元，含長照初期照顧保險金15萬元、長期照顧安置保險金30萬元、長期照顧復健保險金36萬元，解決長照初期急需用錢的燃眉之急，每3個月再給付15萬元長期照顧保險金，最多給付64次（16年），共960萬元，不用擔心每月固定支出的看護費用及耗材雜支。

若預算充足可考慮投保長照終身保險，讓保障更長久，以30歲男性投保保額5萬元，20年期的「終身方案」，附加定期健康保險附約（保額1萬元）為例，年繳保險費5萬1,650元，若發生事故持續符合保單條款約定的長期照顧狀態，即可豁免保險費，並領一筆長期照顧復健保險金66萬元，及每半年再給付30萬元長期照顧保險金，最多給付31次（15.5年），最高總領996萬元保險金；若不幸身故或完全失能，另給付1.05倍終身保險部分應繳保險費總額（須扣除已領各項保險金總額）。

壽險業者建議，想要有更好的醫療品質，實支實付保障額度顯得相對重要。另一方面，國人平均壽命延長，但誰都無法確保自己能健康長壽，若不幸需要被長期照顧，看護、輔具、營養品等費用，每月估計至少支出4萬元，建議可透過長照險來轉嫁風險。

「保險是需要而不是必要。」綜合不同壽險業者的建議，除了主約加赴約可以買到人生風險，但也建議醫療、意外實支實付意外險要先買齊，再來買長照險。另一方面，國人平均壽命延長，但誰都無法確保自己能健康長壽，若不幸需要被長期照顧，看護、輔具、營養品等費用，每月估計至少支出4萬元透過長照險來轉嫁風險，也須注意以下幾點：

第一，還沒有實支實付保障的民眾，建議規劃保額30萬元，保障一次購足；若已有實支實付保障的民眾，除了檢視自身保額是否足夠之外，還需注意保障年期是否符合需求，目前多數民眾擁有的實支實付險以一年期附約為主，類似租房子，每年要繳費才有保障，最高僅續保到80歲，在高齡化趨勢下，若想確保老年醫療保障不間斷，建議可以長年期實支補足，保費不隨年齡增加而提高，概念類似買房子，繳費期滿後，即可享實支保障到90歲，沒用到還可支領「滿期保險金」，建議民眾趁有經濟能力時及早規劃，保費也比較便宜。

第二，考量民眾普遍照護費用支出，壽險業者也建議長照險保額至少要4.5萬元；再根據想要的照護品質提高投保額度，同時部分商品另具實物給付功能及最高享15%保費折減的外溢回饋機制，以便民眾可依自身需求及預算規劃適足的長照保障，如果預算有限，可選擇定期或以主約搭配長照險附約來拉高特定期間保障額度，未來再逐步補強、完善保障。

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