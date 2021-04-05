▲90後男女首推「醫療險」，小資族給買保險3大方向。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

有壽險業者表示，跑業務過程中，發現80%的90後世代青年都已有父母幫忙規劃好，僅近20%有保險風險意識，會幫自己規劃保險，將不足的缺口補足，最熱門的是實支實付的醫療險、意外險，第3名則為長照險。

專業保險雜誌於2019年底的年輕人保險意識調查結果，確實20至29歲的年輕人投保觀念首重醫療險，逾5成年輕族群認為投保最重要的險種是醫療險，其次才是儲蓄險，《ETtoday新聞雲》記者也訪問了十幾個90後族群，近一半的人是父母已規劃好，「負責繳錢就好」，其餘多數人認為「實支實付很重要」、「要趁年輕的時候」、「保實支實付以及重大疾病長照很重要」、首要參考的是「實支實付醫療險」，然後再擴大到「重大傷病險」、「定期壽險加實支實付」，但有少數人除了勞保、工作會保的意外險之外，一張醫療險都沒有，原因是「現在不考慮」、「等出事了再說」。

保險是防患未然，網子要搭得確實，壽險業者建議，小資族若存款不多，又怕生病住院時沒有經濟來源，需要高額理賠金來承擔醫藥費，可以考慮定期險系列商品，保費便宜，有些保單鼓勵保戶注重健康，還有更多民眾有風險意識，會設計成如果運動達標可獲續期保費折扣、更約續保保障無空窗。

《ETtoday新聞雲》記者分別訪問出社會後就幫自己規劃好保險的90後男女，他們不約而同地如此強調。「阿凱」指出，從小生長在家長時不時就談論保險的環境，所以在21歲出社會沒多久，有了穩定薪資，就幫自己保實支實付的醫療險、意外險，不過，有基本保障固然重要，也要量力而為，像他自己就是將保費規劃在整體薪資10%左右；基本上一定要參考「實支實付醫療險」，然後再增加「重大傷病險」。

「做好風險規劃是財富自由很重要的一環。」Sunny表示，曾經修過一堂經濟學，當時老師在黑板上列了10項有錢人會想買的東西，包括房子、車子、土地、股票等，並表示，其實最不起眼的「保險」才是有錢人會想優先選擇的項目，因為怕如果遇到任何意想不到的事情，就有可能不是有錢人。

除了被課堂教學的內容衝擊，Sunny指出，還受到自己的姊姊影響，「姐姐是一位公務人員，在有一次出勤的時候，不小心開到山崖底，當時萌生了一個念頭，就是如果她死了，家裡誰來顧，就開始規劃醫療險，另外，姐姐有一次也很倒楣，因為喜歡務農，卻不小心被蛇咬，雖然本身有意外險，但被蛇咬不在承保範圍內，所以後來就一次把保險備齊」，因為姐姐的案例，讓她在30歲以前就幫自己備妥醫療、意外、長照險。

「我買保險的原因，不是把它當投資，而是當作『萬一』。」Sunny說明，快要面臨30大關，30歲以前往往是女生最多想法的一個階段，她自己就是，會想說把結婚、孩子等未來選項都考慮進去，然後去做實際行動，第一個想到的就是要把不足的保險都買齊，「我現在雖然都是保基本額度，但等我未來如果加薪，會慢慢把保額拉高。」

「理財之前，要把會發生的意外加進去！」Sunny建議90後男女，第一，醫療險要買的早，而且要越早保越好；別等到生病才有危機意識，她認為，有些保單繳20年就有終身保障，如果22歲就開始繳，繳到40歲就有終身醫療保障，40歲之後比較容易生病，那時就多了一份保障。

第二，有了醫療險，也要保意外險；Sunny家距離上班的地方很遠，路途很危險，先前經常會摔車，即便是輕傷，不代表每次都如此幸運，若再遭遇不幸，為自己累積的財富恐就功虧一簣，即便公司有勞健保但都是保最基本的額度，一旦意外來襲無法工作，怕幾十萬理賠金不夠生存，於是意外險有其必要。

第三，因應高齡化，長照險很重要；以前觀念是「養兒防老」，但現代人不能期望孩子未來一定要照顧你，盡可能地什麼都要靠自己，另外高齡化是現今趨勢，沒有做好金錢規劃，長壽會是種詛咒，保長照險是很重要的一環。

Sunny進一步補充，雖然很建議保險要越早買齊越好，但不可超過薪水的三分之一，她設定每月繳的保費不得超過1萬塊，否則就沒辦法負擔，如果是租屋族，還得先扣掉房租再除以三，才是可承受之範圍，儲蓄險對現階段的她來說「不是很必要」。

Sunny指出，其實早在保醫療、意外、長照險之前，買過10年期儲蓄險，可是沒滿10年就解掉，其中原因是當時沒算好可承受的範圍，只想到10年後就可以領到100萬資金，所以月薪兩萬五，付完房租之後，要再花5000元繳保費「入不敷出」，只好忍痛解掉，現在雖然有能力保儲蓄險，「如果通膨現在3%，保5、6年好了，每月繳4,000元，可領回的時候，恐怕已低於通膨數字」。

「不代表儲蓄險不好。」Sunny強調，這都要看個人，有人個性是存不了錢，花錢速度比存錢快，那儲蓄險「強迫存錢」的特點就是再合適不過的選擇。