嗨搶鏡頭釀「環法車賽」連環大追撞！　她被逮「悲劇下場」曝光

記者吳美依/綜合外電報導

108屆環法自行車賽(Tour de France)於6月26日登場,未料首日就發生嚴重追撞車禍。一名觀賽女子高舉標語,抬頭望著道路上方的攝影機「搶鏡頭」,紙板伸到賽道上卻不自知,導致選手相繼撞上受傷。她目前已遭逮捕,並將面臨主辦單位的提告指控。

《法國24》等外媒報導,30歲法國女子發現闖下大禍後,竟立刻離開現場,數日後才向警方自首,目前已被拘留。布雷斯特(Brest)檢察官米安索尼(Camille Miansoni)於6月30日證實此事。

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg