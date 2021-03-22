離譜！南港警員安撫尋短女「爬上床」　晚間消息曝光緊急調職

▲南港警分局警紀出包，緊急將人記過調職。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

台北市南港警分局風紀連環爆！南港派出所陳姓警員（30歲）11日處理轄區尋短急難救助案件，認識該案尋短女子，因案情需要警方將尋短女帶返所安撫，陳姓警員下班後，居然不避嫌騎車載她返回信義區女方住處，並在屋內與當事女子共處數小時，期間陳員撫摸女方大腿內側、背部，遭女方報警提告強制猥褻，但陳員否認指控，南港警方22日晚間緊急記過處分，並將陳調往警備隊。

南港警方證實，南港所陳姓警員3月11日當天處理自殺救助案件認識尋短女子，結果當晚勤務結束後，居然違反工作倫理，騎機車載當事女子返回女方位於信義區住處，並隨女子返家進入臥室內，在床上對尋短案件當事女上下其手，觸摸女方大腿、背部等部位。數天後，女子檢具手機內的陳員傳來的親密簡訊，俱證向新北警方提告。

南港警分局督察組表示，經調查陳姓警員坦承當天有與女子發生親密行為，但強調女方有點主動，雙方是情投意合下自然發生互動，過程中絕未強迫對方。不過，女方報警指控陳姓警員強制猥褻罪屬實，督察組內部調查後，將陳員記一小過處分並在22日將陳員調職轉任警備隊，重申全力配合司法調查。

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