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新北汐止產業園區明正式啟用　「生技物流園區」斥資10億

▲▼侯友宜視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北汐止產業園區26日將正式啟動召商，新北市經發局表示，汐止區為串聯內湖、南港科技園區形成一個生技、ICT產業鏈，並憑藉優異交通優勢帶動物流產業發展，加上疫情影響觸發零接觸經濟崛起，未來疫苗研發等醫藥生技產業，輔助零接觸經濟所需之快遞、冷鏈等物流產業，及與智慧物流相關資通訊產業結合，發展智慧醫療與生技產業。

經發局表示，汐止產業園區也將打造北北基「生技物流園區」，投資逾10億元，創造450個就業機會，汐止產業園區基地面積約1.5公頃，興建地上四層綠建築物流廠房，將規劃設置智慧倉儲-無人搬運車、飛梭式料架及棧板輸送機等智慧物流設備，提供北北基地區電商等零接觸經濟，及新冠肺炎疫苗完整配送、倉儲等一條龍物流服務。

侯友宜、嘉里大榮物流股份有限公司董事長沈宗桂、財政部國有財產署署長曾國基、汐止區公所區長陳健民、汐止區長安里長楊清風、、台灣冷鏈協會理事長程東和、台灣製藥工業同業公會理事長蘇東茂、中華民國製藥發展協會常務理事陳誼芬、新北市政府經發局長何怡明等人將一同出席說明會。

新北市長侯友宜日前在市政會議時表示，內湖到南港到汐止是一條線，汐止科學園區要結合基隆五堵、八堵發展，把老舊產業做轉型，不合時宜的貨櫃、傳統倉儲要轉型，汐止、南港、內湖、五股會是產業廊帶軸線。

經發局長何怡明則說，新北目前有寶高、土城、樹林、瑞芳、林口、五股等工業區，汐止將會是以「點線面」方式發展，科學園區希望以高科技產業為主，包含生技、機械設備、資通訊等產業。「點」則是汐止短時間內找不到大面積工業區，目前先推動工業區立體化，包含汐止長安段1.5公頃的招商案的土地，另還有影集打造中華商場的土地，拆除後雍和建設也申請工業區立體化，約有40億元的投資金額。

何怡明指出，「線」的部分是盤點貫穿汐止大同路，沿線是否有私人土地可以做開發，至少讓臨路面可以發展，現也與財政部國產署找大面積公有地，盼能做開發。至於「面」，何怡明指出，想透過法規讓土地使用彈性鬆綁，大部分分區為工業區，鬆綁後就能成為產業專用區，透過城鄉局、地政局等單位，進行都市計畫變更。

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