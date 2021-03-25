到底有多缺水？「3水庫」2年對比照曝光　網驚：根本沙漠化

▲2019年的曾文水庫與2021年的曾文水庫對比，蓄水面積從65.6%→14.9%大幅縮減。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

台灣正面臨這56年來最嚴重旱災，中南部多座主要水庫蓄水量告急，《台灣颱風論壇｜天氣特急》臉書專頁，PO出綠色和平組織提供的衛星空拍圖，對比了2019年與2021年曾文、德基與寶山第二水庫等幾個中南部重要水庫的衛星圖進行對比，發現這幾個水庫原本蓄水量充沛，但只過了不到2年時間，蓄水面積大幅縮減，讓網友一看都驚呼「根本沙漠化了」。

該粉專臉書小編發文提到，2019年11月時，曾文、德基與寶山第二水庫蓄水量百分比分別是65.6%、88.9%與92.1%，但到了今年2月，曾文水庫僅剩14.9%、德基水庫21.4%，寶山第二水庫10.8%，全都是因為受到2020年降雨量偏少影響，且現在的德基水庫與寶山第二水庫，蓄水量百分比早已跌破10％，這也就是為何新竹、苗栗，以及台中地區，是目前台灣本島缺水最嚴重的區域。

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對於中南部的缺水困境，經濟部長王美花也緊急宣布4月6日起台中、苗栗「供五停二」，希望能爭取更多時間供水，並期盼撐到5、6月的梅雨季，能夠為中南部紓解旱象，但若未來降雨量還是不充沛，台灣依舊難逃缺水命運。

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