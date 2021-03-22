快訊／今疫情+0！陳時中「打疫苗後親開記者會」推健康回報系統

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在台大醫院接種新冠肺炎AZ疫苗，雖然今沒有確診案例，但陳時中下午2點仍親自召開記者會。陳時中表示，為有效追蹤接種疫苗後健康情形，疾管署和宏達電合作建置「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統（V-Watch系統），提供民眾接種疫苗後，定期回報自身健康狀況。

我國取得的11.7萬劑AZ新冠疫苗今（22）日正式開打，陳時中一早7時34分抵達台大醫院準備接受第一劑AZ疫苗施打，施打前受訪表示，今天來主要是為接種AZ疫苗，院長願意帶頭施打，讓國人更安心，自己會陪同一起，希望一切順利。

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▲▼「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，每個人打疫苗須注意事情都一樣，進去後會照醫院流程，並在觀察室裡等待30分鐘，「無論是院長或一般民眾大家流程都一樣。」指揮中心在施打後也釋出現場畫面，影片中可見部長全程面帶微笑，並向注射疫苗的護理師表示，「你們功夫很好欸，完全沒感覺」，更笑說「懷疑有沒有打」。

為追蹤民眾接種COVID-19疫苗後健康狀況，民眾可透過疾管家V-Watch系統進行資料填寫與註冊，系統將主動推播告知須回報健康狀況的日期，並透過簡單的問卷進行健康追蹤，系統並依據使用者回報情形，給予合適的關懷或就醫建議。此外，該系統也會依使用者填寫的疫苗廠牌，自動計算下次的接種日期，並提前發出提醒訊息。

指揮中心表示，未接種COVID-19疫苗的民眾，也可藉由疾管家V-Watch專區，先行瞭解該系統的各項功能，及目前國內提供的疫苗種類、接種劑量、保護力、副作用、接種後之注意事項等資訊。民眾可從LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，將疾管家加為好友，以即時獲得防疫訊息。