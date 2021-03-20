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東京地鐵沙林毒氣事件26週年　遺屬：悲傷未隨時間沖淡

▲▼東京地鐵沙林毒氣事件,松本智津夫,麻原彰晃（圖／達志影像／美聯社）

▲ 東京地鐵沙林毒氣事件造成13人死亡，6000多人輕重傷。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京20日綜合外電報導

日本東京地下鐵沙林毒氣事件造成14人死亡、約6300人受害，到今天已滿26週年，不少人今天在事發地之一的地下鐵霞關站追悼，罹難者遺屬說，悲傷並未隨時間而沖淡。

日本放送協會（NHK）報導，1995年3月20日，日本發生震驚社會的東京地下鐵沙林毒氣事件，3條在東京都內的地下鐵路線都遭到奧姆真理教人士毒氣攻擊，造成14人死亡、約6300人受害。

今天上午8時，大約是26年前事發時刻，位於東京都千代田區霞關站內的地下鐵公司職員，一同為當年罹難者默禱。

站務人員也在霞關站內設置獻花台，讓罹難者家屬、被害人和往來乘客等人獻花追憶罹難者。

丈夫死於毒氣攻擊的74歲婦人高橋靜惠（音譯）表示，雖然在此之前已辦完丈夫的第27次法會，「但心情的寂寞與悲傷並未隨時間沖淡」。

高橋說，為了讓後世的人知道沙林毒氣事件，會在紀錄保存方面繼續努力，「只要奧姆真理教的後繼團體繼續存在，我們的活動就不會結束」。

涉及奧姆真理教連串犯行（東京地下鐵沙林毒氣等犯行）遭判死刑的13人，包括奧姆真理教教主麻原彰晃（本名松本智津夫）在內，已在2018年全數伏法。

日本政府法務省公安調查廳表示，仍有幾個奧姆真理教後繼組織持續進行相關活動，例如「阿雷夫」（Aleph）就非常積極地招攬年輕人加入。（譯者：黃名璽／核稿：陳彥鈞）

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