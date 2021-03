「我趕回家吃壽司啦」…見警察被撞就快斷氣　吸毒酒駕男歡呼嘲弄

▲酒駕示意圖。(圖/取自免費圖庫Pexels)



記者王致凱/綜合報導

澳洲墨爾本2020年4月發生一起重大車禍,4名警官攔下一名吸毒酒駕又超速的保時捷駕駛,結果遭後方失控卡車追撞殉職,而倖存的違規駕駛普西(Richard Pusey)不但沒有設法救人,反而一邊錄影、一邊嘲笑當時尚未斷氣的女警,引發澳洲全民憤慨。全案審理近1年後,普西終於在最後一刻「全部認罪」,希望換取減刑。

綜合外媒報導,現年42歲的普西,2020年4月22日晚間吸毒後駕駛保時捷跑車,在墨爾本附近的東部高速公路(Eastern Freeway)上以時速149公里的速度狂飆。

公路巡警獲報後,4名值勤警員前往攔截,確認普西已經嚴重危險駕駛,應當場將其逮捕並扣押車輛。沒想到在等候拖車到場的過程中,後方一輛卡車上的駕駛突然因身體不適導致車輛失控,卡車偏離主線道,並以時速100公里的速度衝進路肩,瞬間將現場警車撞成廢鐵,而4名警員泰勒(Lynette Taylor)、漢弗里斯(Glen Humphris)、金恩(Kevin King)和普雷斯特尼(Joshua Prestney)則慘死車輪下。

原本應該要被逮捕的普西僥倖逃過一劫,結果他竟然沒有設法搶救尚未斷氣的女警員,反而拿出手機錄影自拍,並嘲弄已經瀕死的警察說,「活該啦…我就只是想要回家吃壽司,你們還把我的車弄壞了。」這一切都被警員身上配戴的密錄器紀錄下來,成為鐵證。

事後,普西當作沒事一樣回家休息,還把車禍現場的照片上傳到社群網站上炫耀,結果被依毒品罪、危險駕駛和罕見的「破壞公眾體統罪」(outraging public decency)起訴。

經過辯護律師與檢方數個月以來的攻防後,普西終於在10日選擇認罪,換取從輕量刑的機會。外界分析認為,如果普西選擇不認罪,他的官司很可能一路拖到2022年下半年,但如果選擇認罪協商,他則有可能在月底以前被釋放。法院將於3月底以前傳喚普西聆訊。

至於實際撞死人的卡車駕駛辛格(Mohinder Singh)則從頭到尾都對罪行坦承不諱,他下周將出庭聆訊。

