曾奪高階警官「特等射手」轟動一時　侯友宜不敵全中運金牌女選手

記者羅婉庭／台北報導

新北市新聞局在6日推出最新一集的「侯Sir返校日」，侯友宜曾在台北市高階警官射擊大考拿下「特等射手」的最高分，如今來到新北市林口高中，體驗「奧運射擊課」，與去年全中運射擊項目個人金牌選手陳俞如挑戰空氣手槍，一較高下。





▲「特等射手」侯友宜 VS. 全中運射擊金牌選手陳俞如。（圖／新聞局提供，下同）

侯友宜在市刑大隊長時期，參加當時造成轟動話題的台北市高階警官射擊大考，獲得92.5分的高分，名列第一，依警察射擊訓練成績鑑定標準，被鑑定為「特等射手」。

練習過程中，侯友宜說，過去當警察時使用的是真槍，和這次練習的空氣槍不同，拿在手裡的重量也不同，這回他使用空氣手槍，一開始試打幾發只打到靶紙的邊緣，但透過再修正，逐漸抓到手感，就能打到靶心。

侯友宜也回憶起在警大時期練習打移動的五環靶、模擬情境射擊等，這對他而言是很特別的體驗。但事隔多年，沒有使用過空氣手槍的他拿下48分，陳俞如則拿94分。陳俞如表示，她已經練習10年才有如此成績，侯友宜當場大讚，果然是「十年磨一劍」。

新聞局長蔣志薇表示，「侯Sir返校日」系列影音是透過侯友宜親自到新北市高中、職體驗各種特色課程、社團，和年輕世代的第一手接觸，讓市府團隊聆聽到師生的真實心聲，歡迎各校學生推薦有趣、與眾不同的特色課程給企劃團隊，讓自己學校社團或特色課程有機會讓更多人看到。

林口高中擁有專業級的射擊靶場、設備以及用心培育學生的教練們，不僅在技術層面的教學，也提供學生們心理輔導，克服瓶頸和增強抗壓能力，所以在近幾年全國射擊比賽都贏得好成績，還發掘出2018年在亞洲運動會奪下金牌的選手林穎欣。

▲「侯Sir返校日」前進林口高中奧運射擊課程。（圖／新聞局提供）