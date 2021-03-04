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網瘋傳國軍「鳳梨滿漢全席」菜單　國防部回應了

近日網路突然瘋傳一份「國軍鳳梨滿漢全席菜單」，讓不少民眾信以為真，國防部今駁斥這是「假訊息」。（讀者提供）

▲近日網路突然瘋傳一份「國軍鳳梨滿漢全席菜單」，讓不少民眾信以為真，國防部今駁斥這是「假訊息」。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

中國以台灣鳳梨有病蟲害問題為由，宣布從3月起禁止進口，掀起台灣民眾狂買鳳梨挺農民的熱潮。當時就有人搞笑認為，接下來國軍弟兄們將會跟著遭殃，可能天天都得吃鳳梨大餐，沒想到近日網路突然瘋傳一份「國軍鳳梨滿漢全席菜單」，讓不少民眾信以為真。國防部今（3）日於臉書po文回應此事，強調這是有心人士藉由網路社群傳遞假訊息，「混淆國人視聽，破壞部隊士氣的不道德行為」，也並未下令部隊僅能採購鳳梨一項蔬果。

台灣鳳梨禁止輸出中國，將導致每年外銷中國約4萬噸的出口出現空缺，若未透過其他管道填補，屆時若供過於求鳳梨價格恐會因此崩盤。近日在各界呼籲大家多吃鳳梨、力挺農民的氛圍下，此衝擊已逐漸趨緩。

事件爆發不久就有人搞笑表示，除了鳳梨農民首當其衝，接下來國軍弟兄也連帶遭殃，可能天天都得改吃鳳梨大餐。沒想到此玩笑話竟被有心人士拿來操作，甚至在網路上瘋傳一份「國軍鳳梨滿漢全席菜單」，讓不少民眾信以為真。

針對網路上瘋傳「國軍鳳梨滿漢全席菜單」，國防部今臉書粉專回應此事，強調這是假訊息。（翻攝自國防部發言人臉書粉專）

國防部今於臉書粉專「國防部發言人」回應此事，強調這是假訊息，是部分有心人士藉機散布，「企圖干擾政府部門運作，製造社會紛亂，此等行為極為不妥，本部特予澄清並嚴厲譴責！」此舉不僅混淆國人視聽，更是破壞部隊士氣的不道德行為。

國防部補充表示，國軍副供站每日提供當季、應景的各類新鮮蔬果，各單位均可依需求、循正常作業流程選購，以照顧官兵飲食健康，「惟本部並未下令部隊僅能採購鳳梨一項蔬果。」政府部門若有相關政策，「本部定當配合辦理，鼓勵國軍所屬各伙食團適時採購，以照顧國內農民！」

 


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