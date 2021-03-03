台北男夜店帶2女回家　閨蜜倒頭睡…她被餵FM2遭性侵

▲李男在夜店搭訕小美、小雅，並將兩人帶回住處。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名李姓男子到夜店搭訕女子小美（化名），見小美朋友喝醉便邀約到租屋處休息。沒想到，李男竟趁機餵毒、脫褲性侵得逞。台北地院一審依《毒品危害防制條例》「以欺瞞方式使人施用第3級毒品罪」，判李男5年6月徒刑，全案可上訴。

起訴書指出，李男2019年7月14日凌晨2時在台北市夜店「AI」搭訕小美及小美朋友小雅（化名），3人到李男的包箱內喝酒狂歡，直到凌晨4點小雅喝醉，李男想將小雅偷帶回家被發現，才對小美說「先一起回我家休息」。

李男將酒醉不醒人事的小雅帶到床上，轉頭拿了一顆FM2（俗稱約會強暴藥丸）謊稱解酒藥，給意識清醒的小美服下；李男發現小美意識仍清醒，便拿出成分不明的紅酒要小美喝，但因味道奇怪，小美喝了幾口就擺放一旁。

▲李男拿FM2餵食小美，脫衣性侵得逞。（示意圖／記者周宸亘攝）



李男不死心，再次拿FM2給小美服用，小美假裝吞下，趁李男不注意吐出，並到床上躺下休息。沒想到，李男以為事成，跑到小美及小雅熟睡的床上，先強行脫小美的衣褲，徒手撫摸大腿及下體得逞，但因小美不斷反抗而作罷，轉而將狼爪伸向旁邊睡著的小雅。

此時，李男的室友突然回家，小美趁機報警求救，並將吐在地上的FM2藥丸撿起當作證物提告。據《聯合報》報導，李男坦承有搭訕，否認性侵、拿FM2藥丸餵食等行為，但小美指證歷歷，藥丸檢驗確實為三級毒品FM2。

法官認為，李男用欺瞞的方式趁人身體不適後強制猥褻，造成小美等人身心受創，且為坦承犯行狡辯，又未和被害人解，可見毫無悔意；另外，李男涉犯《毒品危害防制條例》「以欺瞞方式使人施用第3級毒品罪」及《刑法》「以藥劑犯強制猥褻罪」，2罪應從較重的罪名處斷，因次依法判5年6月徒刑。

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