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韓國歐巴那裡「長不大」！他困擾遭歧視...曝想「自宮」當女人

▲▼南韓一名男性因身高矮小，考慮進行「變性手術」。（示意圖，非本人／CFP）

▲南韓一名男性因身高矮小，考慮進行「變性手術」。（示意圖，非本人／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受到韓劇、韓國流行音樂等影視文化影響，外界普遍認為韓國人的身高出眾，尤其是男生各個都有180公分以上、且擁有天使臉龐與魔鬼身材！然而，當地一名20多歲的男子卻在網路上哭訴，自從國中之後身高便停止成長，只停留在162公分，生活上面臨許多困境、受到歧視，令他一度想要「自宮」。

根據韓媒《Insight》報導，男子萬澈（만철，化名）最近在南韓知名搜尋引擎Naver內一處關於諮詢身高知識的社群內，向網友們吐苦水。萬澈表示，從國中後到長大成人，生長板關閉、一直停留在162公分的身高，只要和朋友一起去汗蒸幕時，一定會遭受旁人嘲弄「你們是不是一對父子」。

而到超商時，不僅因身高矮小一度無法順利買菸，被要求拿出身份證比對，還時常得聽店員講半語（在南韓文化中，店員一般需得對顧客說敬語），口吻就如同對待國小學童般，令他聽得相當不悅。

為了擺脫「被看小」的命運，萬澈開始努力做運動、健身、打拳擊，無奈早已脫離青春期的他，無法如願繼續「長大」，而在社會上依然遭受到漠視。

萬澈對自己的性傾向感到疑惑，認為自己有可能喜歡男性，且無法再以「男性」的身份繼續生存，因此在打聽性別重置手術後，立刻下定決心要讓自己改變，成為小鳥依人的美女。不過，他還是對自己的決定存疑，最後決定放棄變性手術，改以選擇接受身高增長手術。

據悉，南韓國民健康保險公團於2020年10月21日發行《2020年想知道的健康生活情報》，調查數據以2018年接受健康檢查的1507萬6千多人為準，結果顯示，南韓男性平均身高170.6公分、女性為157.1公分。

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